Miembros de Guardia Nacional matan a tiros a hombre en persecución en Memphis

Miembros de la Guardia Nacional en Memphis, el 12 de octubre del 2025. (AP foto/George Walker IV) AP

Los miembros de la Guardia formaban parte de un despliegue de tropas que la administración Trump puso en marcha en la segunda ciudad más grande de Tennessee el otoño pasado.

Los soldados respondían junto con la policía local a reportes de disparos alrededor de las 4 de la mañana cuando comenzaron a perseguir a un hombre armado que huía a pie, informó el Departamento de Policía de Memphis.

Los guardias abrieron fuego después de que el hombre se volteara hacia ellos con su arma, indicó el departamento.

La Oficina de Investigaciones de Tennessee identificó al hombre como Tyrin Johnson, de 20 años, y señaló que investiga las circunstancias del tiroteo. Ningún agente del orden resultó herido, añadió la agencia.

Johnson murió en el lugar después de que dos especialistas médicos de la Guardia Nacional intentaran brindarle primeros auxilios, dijo en un comunicado el portavoz de la Guardia, el teniente coronel Darrin Haas.

El alcalde Paul Young calificó el tiroteo como un “incidente desafortunado” y afirmó que esperaba ver los resultados de la investigación antes de hacer más comentarios, según un comunicado proporcionado por la portavoz Penelope Huston.

Tropas federales han estado patrullando la ciudad desde octubre pese a las objeciones de Young, demócrata, pero con el respaldo del gobernador Bill Lee, republicano. Las tropas forman parte del Grupo de Trabajo Memphis Safe, convocado por Trump e integrado por agencias federales y locales.

Desde hace años, Memphis, cuya población supera los 600.000 habitantes, ha enfrentado altos niveles de delitos violentos, incluidos asaltos, robos de autos y homicidios. Funcionarios tanto demócratas como republicanos han señalado descensos el año pasado en algunas categorías delictivas, previos al despliegue y en paralelo con tendencias en ciudades de Estados Unidos.

La administración Trump ha ordenado despliegues de la Guardia Nacional en seis ciudades gobernadas por demócratas, incluidas Nueva Orleans y Washington, D.C. Los despliegues cuestan casi 500 millones de dólares hasta finales de diciembre y se espera que les cuesten a los contribuyentes más de 1.000 millones de dólares este año, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Líderes locales en estas ciudades han dicho que no creen que la intervención federal sea necesaria y algunos han impugnado los despliegues ante los tribunales.

El Tribunal de Apelaciones de Tennessee dictaminó en abril que funcionarios demócratas estatales y locales no tenían legitimación para bloquear el despliegue de tropas federales en Memphis.

Cuatro residentes de Memphis presentaron en mayo una demanda federal, aún pendiente, para impedir que el grupo de trabajo federal aplique una ley que prohíbe a los residentes acercarse a menos de 25 pies (7,6 metros) de los agentes del orden para grabar sus actividades.

Los residentes, representados por la Unión Americana por las Libertades Civiles, también alegaron que miembros del grupo de trabajo han incurrido en un patrón de represalias contra ellos por filmar sus operaciones. Afirmaron que agentes del orden los han seguido y que vehículos sin distintivos y personas con chalecos tácticos han aparecido fuera de sus casas después de que observaron al grupo de trabajo.

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Brook participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP