Miembros del jurado en el juicio de Lindsay Clancy visitan la casa donde mató a sus hijos

Un cerco policial fuera de la antigua casa de Lindsay Clancy en Duxbury, Massachusetts, el viernes 31 de julio de 2026. (AP Foto/Rodrique Ngowi) AP

Después de ser trasladados en vehículo frente a dos negocios relevantes para el relato de los asesinatos ocurridos en enero de 2023, los miembros del jurado fueron escoltados en grupos de seis para ver el interior de la casa, incluido el sótano donde murieron los niños. Durante la visita, de aproximadamente 40 minutos, el jurado también vio el patio donde encontraron a Clancy tras saltar desde una ventana del segundo piso.

La policía mantuvo alejados a los periodistas con un cerco, pero a través de los árboles se podía ver a los agentes de la corte escoltando a los miembros del jurado desde y hacia el autobús a lo largo del lugar donde antes estaba la entrada para autos de la familia Clancy. La casa ahora tiene un nuevo propietario.

Clancy no asistió a la visita a la vivienda, que no ha visto desde el día de los asesinatos. Sus abogados sostienen que estaba bajo los efectos de una psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente vinculada al estrés, la falta de sueño y los cambios hormonales que siguen al parto.

NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye información sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, en Estados Unidos está disponible la línea nacional de prevención del suicidio y crisis llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

En Estados Unidos, a los miembros del jurado en casos penales a menudo se les indica expresamente que no visiten el lugar de los hechos en cuestión. Hay varias razones para no hacerlo; entre otras cosas, el sitio puede haber cambiado en el intervalo entre un presunto delito y el juicio.

Pero los tribunales a veces les permiten realizar un recorrido supervisado como grupo, por motivos como evaluar distancias o características que se considera que no se aprecian plenamente en las fotos.

Este tipo de visitas se han realizado en varios casos de alto perfil, como el juicio por asesinato de 2023 del abogado de Carolina del Sur Alex Murdaugh, el juicio de sentencia de 2022 del autor del tiroteo escolar de Parkland, Florida, Nikolas Cruz, el juicio por asesinato de 2015 en Massachusetts del exjugador de los Patriots de Nueva Inglaterra Aaron Hernandez y el juicio por asesinato de 1995 de O.J. Simpson.

Los miembros del jurado en el juicio de Clancy volvieron a trazar la ruta que tomó su entonces esposo, Patrick Clancy, cuando ella le pidió que recogiera comida para llevar y medicamentos para Cora, su hija, la noche de los asesinatos. Él regresó y encontró a los niños muertos y a su entonces esposa gravemente herida y sangrando en el patio.

El panel fue conducido en vehículo frente al restaurante, situado a unos 9 kilómetros (5,5 millas) de la antigua casa de la familia en Duxbury, un pueblo al sur de Boston, y la farmacia, a aproximadamente 1,6 km (una milla) de la casa.

Los fiscales afirman que los mandados fueron un ardid para sacar a su esposo de la casa. Sostienen que Lindsay Clancy, exenfermera obstétrica, actuó de manera intencional y es penalmente responsable por las muertes de Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses.

Sus abogados no niegan que ella mató a los niños, pero señalan que padecía trastorno bipolar y que su condición empeoró mientras tomaba antidepresivos recetados después del nacimiento de su tercer hijo. Según sus representantes legales, ella creía que una voz le decía: “mata a los niños para que puedas matarte”.

Lindsay Clancy sigue paralizada de la cintura para abajo después de usar múltiples métodos para intentar acabar con su vida esa noche.

Si es declarada culpable de asesinato, enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional. Si es declarada inocente por falta de responsabilidad penal, sería internada en un centro estatal de salud mental.

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La periodista de The Associated Press Jennifer Peltz contribuyó a este despacho desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP