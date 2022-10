Silvito El Libre arremete en redes sociales contra el pintor cubano Michel Mirabal y lo acusa de pertenecer a la Seguridad del Estado

Por su parte, Mirabal, quien suele estar en el centro de la polémica por sus relaciones con figuras del régimen cubano, le dio unas declaraciones en exclusiva a la Redacción de América Tevé y alegó que él no tenía intención de llamar a la mamá del rapero y que solo fue una equivocación con los contactos de su teléfono.

“Ella me llama y yo sabiendo mi equivocación no respondo, pero después me llama insistentemente y yo estaba manejando no veo su contacto y respondo”, apuntó el pintor. “La traté súper, le dije que me había equivocado y que me disculpara”.

Este también comentó que la madre del Silvito el Libre le preguntó que, si él pertenecía a la Seguridad del Estado, y su repuesta fue que él es “artista”.

Cabe mencionar que, Michel Mirabal, Silvito el Libre y otros artistas participaron juntos hace unos años en un proyecto de hip hop y arte llamado Créeme que fue presentado en el 2012 en la Bienal de La Habana y terminaría con un concierto en el teatro capitalino Acapulco.

En dicho concierto, varios raperos contestarios interpretaron canciones junto a algunos grupos musicales y cantantes de la Nueva Trova en Cuba como Van Van, Buena Fé y Vicente Feliú, mientras Mirabal pintaba algunas de sus obras en el escenario.

