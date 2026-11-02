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Michael Olise entrena y se suma al Bayern para el partido ante Atlético, pero Díaz sigue lesionado

MÚNICH (AP) — Michael Olise viajó con el plantel del Bayern Múnich para el partido del martes contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, pese a una lesión, pero Luis Díaz y Jamal Musiala figuran entre varios jugadores que siguen descartados.

Luis Diaz, izquierda, del Bayern Múnich, y Declan Rice, de Arsenal, disputan un balón por aire durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones, el miércoles 21 de octubre de 2026, en Múnich, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner)
Luis Diaz, izquierda, del Bayern Múnich, y Declan Rice, de Arsenal, disputan un balón por aire durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones, el miércoles 21 de octubre de 2026, en Múnich, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Olise, nominado al Balón de Oro, pidió ser sustituido después de recibir un golpe en los minutos finales del empate 2-2 del Bayern con el Borussia Dortmund el sábado, un encuentro en el que también se produjeron lesiones más graves del mediocampista Ismael Saibari y del delantero Serge Gnabry.

Olise se entrenó el lunes con un vendaje en la rodilla derecha. Podría agravar el problema, según advirtió Max Eberl, el miembro de la directiva del Bayern responsable del área deportiva.

“Lo estamos llevando día a día. Es bueno que viaje con nosotros, porque es un jugador extraordinario que siempre aporta muchísimo. Sin embargo, evitaremos el riesgo de que se convierta en una lesión de larga duración”, comentó Eberl sobre Olise.

Olise figura en la lista de convocados del Bayern para el partido y el arquero Manuel Neuer también viaja tras perderse cuatro encuentros por una lesión en el pie.

Díaz y Musiala entrenaron de manera individual mientras se recuperan de lesiones musculares, pero ninguno fue incluido en la convocatoria. Saibari está fuera tras una cirugía de tobillo y Gnabry se pierde el partido por un desgarro en el isquiotibial.

El asistente Aaron Danks sigue al mando, ya que el Bayern no cuenta con su técnico Vincent Kompany. La semana pasada recibió el alta hospitalaria tras ser tratado por una infección tras desplomarse durante un entrenamiento.

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