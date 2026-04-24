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Michael Lorenzen logra 3 dobles matanzas clave y vence con Rockies 4-3 a Mets

NUEVA YORK (AP) — Michael Lorenzen provocó tres roletazos para doble matanza en siete entradas eficientes y los Rockies de Colorado resistieron la noche del viernes para imponerse 4-3 ante unos Mets de Nueva York que atraviesan un bache.

Michael Lorenzen (24) de los Rockies de Colorado lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el viernes 24 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
Michael Lorenzen (24) de los Rockies de Colorado lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el viernes 24 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Jake McCarthy conectó un doble que rompió el empate ante el abridor dominicano Freddy Peralta (1-3) en la sexta, y Troy Johnston añadió un sencillo de dos carreras contra Sean Manaea en la séptima para ayudar a Colorado a cortar una racha de ocho derrotas seguidas ante los Mets.

Nueva York había ganado dos seguidos tras una racha de 12 derrotas que fue la más larga del equipo desde agosto de 2002.

Lorenzen (2-2) permitió una carrera y siete hits en 90 lanzamientos. Ponchó a tres y no dio bases por bolas.

Antonio Senzatela retiró a los cuatro bateadores que encaró, para un total de cinco outs. El abridor reconvertido consiguió su segundo salvamento en las Grandes Ligas, ambos esta temporada.

Después de un sencillo abriendo la sexta del dominicano Juan Soto, el venezolano Francisco Álvarez bateó para su quinta doble matanza de la temporada. Fue la tercera vez en 26 juegos este año que los Mets (9-17) batearon para tres dobles matanzas.

Peralta ponchó a ocho y dio tres bases por bolas en 5 2/3 entradas. Permitió dos carreras y siete hits.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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