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Michael Busch pega sencillo en la 10ma por Cachorros, que se imponen 3-2 tras error de Gigantes

CHICAGO (AP) — Michael Busch conectó un sencillo al jardín derecho en la décima entrada, para que el corredor automático Dansby Swanson avanzara desde segunda y anotara por un error, lo que dio el sábado a los Cachorros de Chicago un triunfo de 3-2 ante los Gigantes de San Francisco.

Michael Busch, de los Cachorros de Chicago, avanza al conectar un sencillo para definir el juego del sábado 6 de junio de 2026, ante los Gigantes de San Francisco (AP Foto/Paul Beaty)
Michael Busch, de los Cachorros de Chicago, avanza al conectar un sencillo para definir el juego del sábado 6 de junio de 2026, ante los Gigantes de San Francisco (AP Foto/Paul Beaty) AP

Al abrir la décima, Busch pegó un rodado hacia la derecha ante un slider de Sam Hentges con cuenta de 2-2. El venezolano Victor Bericoto atacó la pelota, pero no pudo controlarla y se le marcó error.

Eso permitió que Swanson —quien se frenaba en tercera— continuara hacia el plato.

Los Cachorros ganaron apenas por séptima vez en sus últimos 26 juegos.

El segundo jonrón solitario de Pete Crow-Armstrong en el juego, con dos outs en la novena ante Keaton Winn, empató la pizarra 2-2.

El jardinero central de los Cachorros añadió dos sencillos en una tarde en que bateó de 5-4 para extender su racha de hits a 11 juegos, la mejor que ha tenido en su carrera. Crow-Armstrong, quien realizó una buena atrapada deslizándose en la sexta, suma 11 jonrones.

Ryan Rolison (5-1) se sobrepuso a una base por bolas y lanzó una décima entrada sin carreras para llevarse la victoria. Hentges (1-1), quien entró en la décima, cargó con la derrota.

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