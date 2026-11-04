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Micah Parsons vuelve a practicar con los Packers de cara a su debut en la temporada 2026

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Micah Parsons vuelve a entrenar con los Packers de Green Bay, mientras el cazamariscales All-Pro se acerca a regresar tras la rotura del ligamento cruzado anterior que lo ha mantenido fuera desde mediados de diciembre.

Micah Parsons, de los Packers de Green Bay, entrena el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Green Bay, Wisconsin. (AP Photo/Steve Megargee) Foto tomada con un smartphone.
Micah Parsons, de los Packers de Green Bay, entrena el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Green Bay, Wisconsin. (AP Photo/Steve Megargee) Foto tomada con un smartphone. AP

Matt LaFleur, entrenador de los Packers, indicó el miércoles que Parsons participaría en ejercicios individuales en la sesión de entrenamiento de ese día. El regreso del linebacker a las prácticas significa que los Packers ahora tienen 21 días antes de que necesiten activarlo de la lista de lesionados.

“Ha tardado mucho en llegar”, manifestó LaFleur. “Ha puesto mucho esfuerzo y trabajo en esto. Tenerlo de vuelta será un gran impulso para nuestro equipo”.

Parsons sumó 12 1/2 capturas en 13 partidos con los Packers la temporada pasada antes de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en una derrota del 14 de diciembre en Denver. Los Packers adquirieron a Parsons procedente de los Cowboys de Dallas justo antes del inicio de la temporada 2025 y le firmaron un contrato de cuatro años por 188 millones de dólares, con 136 millones garantizados.

“Lo que más me impresionó de él fue su impacto también en el juego terrestre”, comentó LaFleur. “Es una fuerza dominante”.

Parsons estaba en una disputa contractual con Dallas cuando los Packers lo adquirieron a cambio de sus selecciones de primera ronda de 2026 y 2027, además del tackle defensivo Kenny Clark, elegido tres veces al Pro Bowl.

El valor de Parsons para los Packers queda claro por la manera en que rindieron con y sin él el año pasado. Los Packers tenían marca de 9-3-1 y estaban arriba ante los Broncos cuando se lesionó. Luego perdieron ese partido y no volverían a ganar en el resto de la temporada.

Green Bay ha logrado generar una presión de calidad al pasador sin Parsons en lo que va de esta temporada. Los Packers promedian 2,8 capturas por partido, lo que los tiene empatados en el séptimo lugar de la NFL. Lukas Van Ness encabeza al equipo con 4 1/2.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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