Llegó de Cuba hace 2 años y ahora está tras las rejas por matar a la persona que le brindo su casa en Hialeah

Una vecina que pidió resguardar su identidad contó que escuchó el relato de uno de los amigos del joven cuando encontró el cadáver.

“El muchacho estaba diciendo que él llegó del médico con la niñas y encontró eso. Dice que el hombre estaba en el piso en el cuarto con algo en la cabeza, que no sabía si era sangre y ya nosotros vimos, la policía, el helicóptero y ya habían cogido al muchacho”, dijo la vecina.

Al ser arrestado, Willy Betancourt cargaba consigo municiones y un cuchillo.

“Este sujeto, Betancourt, ha estado aquí en los Estados Unidos hace dos años y estas personas le dieron la bienvenida en su casa, viven varias personas en esa casa y fue que sucedió este hecho bajo el mismo techo”, añadió el vocero policial.

Otra residente del área indicó que con frecuencia se escuchaban ruidos provenientes del interior de la casa.

“Es completamente diferente al resto del vecindario, gente con una actitud rara, extraña, gritos, se escuchaban los gritos de adentro de la casa”, dijo Denise, residente del área.

Los vecinos aún se encuentran sorprendidos tras lo ocurrido.

“Yo los había visto, pero no sé bien, ellos hacen bastante como fiestas y esas cosas, pero yo los había visto, pero no había conversado con ellos, ni nada así. Son dos parejas que vivían ahí, el muchacho y su esposa y el otro y su esposa”, dijo otra vecina que pidió no ser identificada.

La policía informó que la identidad de la víctima no será revelada por decisión de sus familiares.

Sólo se conoce que es un joven hispano de 19 años y las autoridades no tenían registros previos de violencia en el lugar.

“Ha habido llamadas en el pasado, pero nada que hubiese dado indicaciones de un hecho así como ese”, dijo José Torres, portavoz de la policía de Hialeah.

Willy Betancourt compareció ante la corte este martes, donde luego de formalizarle el cargo de asesinato en primer grado, se le negó el derecho a fianza.