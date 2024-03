Le tiran cocteles molotov a barbería de un joven cubano de Hialeah destruyéndole el negocio completo

Sin embargo, por el momento, la policía de Hialeah no ha querido revelar las imágenes que forman parte de la investigación.

El hecho se reportó aproximadamente a las 3:24 am de este viernes y según la investigación, dos sujetos habrían lanzado un coctel Molotov al negocio, que desató las llamas.

Los bomberos de la ciudad respondieron de inmediato y pudieron contener el incendio, que afortunadamente no se extendió hacia otros locales.

“Esto fue algo inesperado, yo sólo le pido a Dios que me dé fuerzas para poder resolver este problema y que sea todo pacífico”, dijo Esquivel.

El hecho tomo por sorpresa al dueño, quien se enteró de lo ocurrido a través de una llamada telefónica y de inmediato corrió al establecimiento a inspeccionar con sus propios ojos el alcance de las llamas.

“No tengo problemas con nadie con respecto a esto y nada, al parecer, todo fue un incendio provocado que la policía no tiene detalles, ni los investigadores”, dijo el dueño de Fresh Parras Barber Shop.

Según testigos, en las imágenes de vigilancia que aún no hemos podido obtener, se observan dos hombres iniciando el fuego en el local, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han dado con su paradero.

“Sospechar no podemos sospechar, porque no tengo forma de saber la realidad. El caso está siendo investigado y esto va a ser resuelto a medida que los investigadores den los detalles”, añadió Jariel Esquivel.

En la barbería trabajan ocho empleados que perdieron por completo sus instrumentos.

“Realmente nos sentimos mal, todos los muchachos estamos sin trabajo ahora, básicamente se supone que ahora sea resolver poco a poco, pero vamos a salir adelante, somos hijos sd Dios y vale la pena que esto nos haga tocar fondo para salir adelante nuevamente”, agegó el propietario afectado.

Además de la barbería, en el edificio hay otros cuatro establecimientos comerciales, de los cuales, dos también resultaron afectados.

“En este momento no tenemos electricidad y hay mucho humo por el fuego y los empleados no pudieron venir a trabajar porque no podemos sin electricidad, llenos de tizne con la situación que tenemos en el parqueo entonces es imposible”, dijo Lina Castellanos, trabajadora de la plaza comercial.

La policía de Hialeah está investigando este incendio junto a la Oficina de Prevención de los Bomberos de Hialeah y la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado.