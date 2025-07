"La única salida es la deportación": Trump inaugura la polémica prisión migratoria 'Alligator Alcatraz' en FLORIDA

Durante la ceremonia, Trump no escatimó en declaraciones provocadoras. Ante medios y simpatizantes, justificó el nombre del centro —ubicado en una zona pantanosa repleta de caimanes— asegurando que es “muy apropiado” por su aislamiento: “He mirado afuera y no es un lugar al que me apetezca ir de excursión. Estamos rodeados de kilómetros de pantanos traicioneros y la única salida es la deportación”, afirmó.