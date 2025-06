La Comisión de Miami aprueba acuerdo con ICE: policías locales podrán colaborar en detención de migrantes

Por su parte, el jefe de la policía de Miami, Manny Morales , aseguró que la colaboración con ICE será limitada y específica. Morales subrayó que no se perseguirá activamente a inmigrantes indocumentados y que los agentes solo actuarán en coordinación con ICE en casos particulares.

Reacciones encontradas en la comunidad

El anuncio del acuerdo generó reacciones inmediatas en la comunidad migrante de Miami. La joven nicaragüense-estadounidense Yarelis Méndez Zamora expresó a Telemundo 51 que la medida es una “cachetada” para quienes ven en Miami un refugio construido por inmigrantes.

Por su parte, la residente Bernadette Campos comentó: “Mi policía me cuida, no me persigue por mi estatus migratorio”, reflejando el temor de muchos ante un posible aumento en la desconfianza hacia las autoridades.

Un contexto de medidas más estrictas

El acuerdo de Miami se suma a otras iniciativas recientes en Florida para reforzar el control migratorio. En febrero, la Patrulla de Carreteras de Florida firmó un convenio con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para interrogar y detener a personas sospechosas de presencia irregular en el país, incluyendo migrantes que arriban por vía marítima.

Además, en mayo, una redada en un sitio de construcción terminó con la detención de más de 100 trabajadores extranjeros en situación irregular.

Este nuevo acuerdo entre la policía de Miami e ICE representa un paso más en el endurecimiento de las políticas migratorias en el estado, en sintonía con la línea de acción de la administración del presidente Donald Trump.