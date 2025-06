Kim Kardashian critica las redadas "inhumanas" de ICE en Los Ángeles y alza su voz a favor de los inmigrantes

“Lo que está ocurriendo en nuestras propias ciudades es una tragedia”, escribió. “La política migratoria debe ser firme, sí, pero también debe ser humana. No podemos normalizar que niños sean testigos de cómo arrestan a sus padres sin una explicación, ni permitir que se sigan ignorando los derechos más básicos de estas personas”.

Diversos videos difundidos por redes sociales muestran escenas de confusión y llanto frente a viviendas donde agentes federales irrumpieron en la madrugada. En algunos casos, los detenidos no tenían antecedentes penales, lo que ha intensificado las críticas sobre la supuesta falta de criterios claros en las acciones de ICE.

“Sé que muchas personas no me ven como una activista tradicional, pero tengo una plataforma y no puedo quedarme callada”, declaró recientemente en una entrevista. “Hay millones de vidas en juego”.

Su mensaje ha tenido eco inmediato. Personalidades del entretenimiento como Selena Gómez y John Legend compartieron su apoyo, mientras que organizaciones como la ACLU y RAICES aplaudieron su postura.

Por su parte, ICE defendió sus operativos señalando que forman parte de esfuerzos rutinarios para detener a personas con órdenes judiciales activas, aunque no ofrecieron cifras exactas sobre cuántas personas fueron arrestadas ni detalles sobre el perfil de los detenidos.

El debate sobre la inmigración vuelve así a cobrar fuerza en el escenario público de Estados Unidos, y figuras como Kim Kardashian continúan demostrando que el poder de una voz influyente puede marcar una diferencia significativa en la defensa de los derechos humanos.