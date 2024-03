Hondureño de Miami deja embarazada a su hijastra, su madre cuenta entre lágrimas como se enteró

“En mi propia casa. Él se encargó de ponerme en contra de la niña, y le daba la llave para que se escapara de la casa y si ella me decía algo yo no le creyera”, dijo la madre de la víctima.

“Imagínate que mi hija se quiso suicidar y yo no sabía ni por qué y yo no sabía que le estaba pasando a mi hija y después de eso me dijo, mami, usted no está trabajando y se van a llevar al niño porque la amenazaba que se iba a llevar al niño y después ella me contó y yo lo confronté”, dijo la madre de la víctima.