EXCLUSIVA: Edmundo García habla tras estar a punto de ser desalojado y quedar desamparado en Miami

Edmundo García fue notificado, según muestran documentos de la corte revisados por América Noticias, para que abandone la vivienda debido a que su dueño, Said Almukhtar, no quiere seguir arrendándosela.

“Le he dado a Edmundo García dos años para buscar un lugar para vivir. Esto no es nada contra él. Pero necesito vender esa vivienda. No tiene nada que ver con política. Compré esa casa para hacer negocios. Eso es todo”, dijo Said Almukhtar.