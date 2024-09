ESCANDALO EN MIAMI: Aparece mensaje a favor de los dictadores cubanos Fidel y Raúl Castro en un autobús público del condado

Dayán Ramírez, uno de los conductores que grabó el suceso, expresó su incredulidad ante el mensaje. "Lo vi desde lejos y no podía creerlo. Me acerqué para asegurarme de lo que estaba viendo", relató a los medios. Su video, compartido en redes, fue el catalizador de la reacción pública.

Otro residente, Idael Díaz, no dudó en actuar. "No podía permitir que un mensaje como ese circulara por las calles de nuestra ciudad", comentó Díaz, quien contactó de inmediato al Departamento de Transporte de Miami-Dade para presentar una queja formal. "Esto no refleja los valores de nuestra comunidad", añadió.