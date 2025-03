Aumenta el número de cubanas con I-220A detenidas por ICE en Florida: Incertidumbre sobre su paradero

Entre las detenidas se encuentra Beatriz Monteagudo, una joven cubana de 25 años con estatus I-220A. En una llamada telefónica grabada por Telemundo 51 desde el centro de detención de Broward, Monteagudo expresó su temor de ser trasladada a otro estado. “Tengo miedo de que me trasladen a otro estado porque se las están llevando para Luisiana, para Texas. Y eso sí me da miedo, que me trasladen para otro estado”, manifestó angustiada.

Su amigo, Johan Ariel, relató la incertidumbre vivida el día de la detención. “El lunes le deseé suerte y le pedí que me escribiera al salir de su cita. Pero nunca salió. Cuando me llamó, estaba llorando. Me dijo: ‘Johan, estoy aquí, no sé qué pasó. No sé por qué me detuvieron. Somos 18 personas’”, explicó.