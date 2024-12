Arrestan a un cubano FAMOSO por atemorizar a residentes de Hialeah

Según residentes del área, no es la primera que esto sucede.

“Él tiene hasta una daga grande, él está horriblemente loco. Dice que la gasolinera va a coger fuego, él es así, el odia a las mujeres, dice que las mujeres son del diablo que actúan con el diablo”, añadió Armando Clavel, residente del área.

Joel Medina fue acusado de dos cargos de asalto agravado con un arma mortal.

“Él tiene un hermano, pero es como si no lo tuviera, no es un monstruo, él a veces dice, voy a matar y no sé hasta qué punto puede ser verdad o puede ser una fantasía de su mente, y él está fuerte, es una persona físicamente fuerte, no es una persona normal, yo lo veo, lo saludo y sigo”, agregó Clavel.

Este martes compareció ante la corte, donde se le ordenó mantenerse alejado de las víctimas.

“Y también tiene que mantenerse alejado de la estación de servicio”. (Traducción del audio de la corte).

Medina es tan conocido en la área, como sus historias.

“Dice que tiene una serpiente que pesa 3,000 toneladas y vive en el lago, cosas así de loco, un cocodrilo que se hizo amigo de él”, continuó Armando Clavel.

Al acusado se le fijó una fianza de $10.000 y a esta hora continua recluido en la cárcel del condado.