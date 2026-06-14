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Meyer supera a Skenes, permite 1 carrera en 6 innings y Marlins vencen 4-2 a Piratas

PITTSBURGH (AP) — Max Meyer permitió una carrera en seis entradas y dejó varados a nueve corredores el domingo en la victoria 4-2 de los Marlins de Miami sobre Paul Skenes y los Piratas de Pittsburgh.

El lanzador abridor de los Marlins de Miami, Max Meyer (23), lanza ante los Piratas de Pittsburgh durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 14 de junio de 2026, en Pittsburgh. (Foto AP/Philip G. Pavely)
El lanzador abridor de los Marlins de Miami, Max Meyer (23), lanza ante los Piratas de Pittsburgh durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 14 de junio de 2026, en Pittsburgh. (Foto AP/Philip G. Pavely) AP

Meyer (7-0) concedió seis hits, dio tres bases por bolas y golpeó a un bateador, pero ponchó a nueve.

Skenes (6-6), que cayó a 0-4 en seis aperturas desde su última victoria el 12 de mayo, permitió jonrones de Heriberto Hernández y Joe Mack en la segunda entrada. El as de los Piratas ponchó a 10, incluidos tres por la vía rápida en la cuarta y la sexta, y permitió cuatro hits con una base por bolas en seis entradas.

Miami, que ganó dos de tres juegos a Pittsburgh, ha ganado siete de ocho y 10 de 12 en junio.

Los Piratas comenzaron la cuarta con tres sencillos consecutivos, rematados por un hit de Jake Mangum que impulsó a Nick Gonzales. Meyer retiró a los siguientes tres bateadores, incluidos ponches a Jared Triolo y Spencer Horwitz.

Pittsburgh tuvo a dos corredores en posición de anotar con dos outs en la séptima antes de que Calvin Faucher terminara la amenaza con un ponche a Callihan. Dejó a 11 corredores en total en base.

Pete Fairbanks, quien consiguió su noveno salvamento, ponchando a dos en la novena antes de permitir un jonrón.

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