México y Portugal empatan 0-0 en la reapertura del remodelado Estadio Azteca

La pirotecnia estalla durante el medio tiempo del partido amistoso entre México y Portugal en el Estadio Azteca, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Gonçalo Ramos tuvo la mejor oportunidad de gol del partido a los 26 minutos, cuando estrelló el balón en un poste.

El icónico estadio de la capital mexicana que fue sede de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, había estado cerrado desde mayo de 2024, a fin de remodelarse para la Copa del Mundo, donde albergará cinco partidos: tres de la primera ronda y dos de las etapas de eliminación directa.

Los mexicanos prescindieron el sábado de 12 jugadores lesionados, incluidos seis titulares que ayudaron al equipo a ganar la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro el año pasado.

Portugal enfrentó el partido con ausencias, destacando especialmente las de sus delanteros Cristiano Ronaldo y Rafael Leão.

México abrirá el torneo el 11 de junio en este mismo estadio contra Sudáfrica.

Los mexicanos jugarán contra Bélgica el próximo martes en el Soldier Field de Chicago, mientras que Portugal se enfrentará a Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Portugal debutará en la Copa del Mundo el 17 de junio contra el ganador del partido de repechaje intercontinental entre Jamaica y Congo.

Protesta previa al encuentro

Antes del partido, grupos de madres que buscan a familiares desaparecidos realizaron protestas afuera del estadio, eludiendo los controles del gobierno de la ciudad que restringían el acceso únicamente a quienes tenían boleto.

El gobierno de México señaló en un nuevo informe el viernes que había identificado indicios de vida de un tercio de las 130.000 personas desaparecidas que se registran en el país. El anuncio fue criticado de inmediato por varios colectivos de búsqueda, que lo calificaron como otro intento de minimizar la magnitud de la crisis de desapariciones en México.

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FUENTE: AP