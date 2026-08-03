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México y Japón estrechan cooperación en economía digital e inteligencia artificial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México y Japón acordaron el lunes impulsar la cooperación en economía digital, inteligencia artificial y cadenas de suministro en el marco de la estrategia del país asiático para estrechar las relaciones con Latinoamérica y el Caribe.

El anuncio se dio a conocer tras el encuentro que sostuvo el lunes el canciller mexicano Roberto Velasco con su par japonés Toshimitsu Motegi, quien está de visita en México como parte de una gira que realiza esta semana por la región. Motegi estará el martes en Panamá y al día siguiente en Ecuador.

La cancillería mexicana dijo en un comunicado que ambos países acordaron el lanzamiento del “Diálogo Económico de Alto Nivel” para promover la cooperación en las citadas áreas.

Con ese mecanismo se espera incrementar el comercio bilateral que alcanzó en los primeros cinco meses del año los 9.900 millones de dólares, lo que representó un incremento de 4% respecto al mismo período del 2025.

Japón es actualmente el octavo socio comercial de México y el cuarto país con mayor inversión en territorio mexicano.

En México operan más de 1.600 empresas niponas en sectores claves como la industria automotriz, la de autopartes y la electrónica. Se han instalado en el país latinoamericano para aprovechar su cercanía al mercado estadounidense, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (el T-MEC) y la mano de obra calificada con costos operativos competitivos.

Motegi se reunió en la tarde del lunes con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para evaluar oportunidades de cooperación en los sectores de energía e inteligencia artificial y las posibilidades que ofrece el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) del cual forman parte Japón y México junto con otros diez países.

El gobierno mexicano informó además que próximamente se activará un programa con Japón para atender la problemática del sargazo en el Caribe mexicano, donde la presencia de la macroalga se ha cuadruplicado este año en comparación con 2025 y ya representa 27 veces más que el promedio histórico.

FUENTE: AP

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