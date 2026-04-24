México y Canadá buscan estrechar el comercio bilateral previo a la revisión del T-MEC

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ARCHIVO – La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Ginnette Riquelme, File) AP

Así se acordó durante una conversación telefónica que sostuvieron el viernes ambos gobernantes para evaluar las inversiones y los acuerdos comerciales bilaterales.

Alterno a los diálogos que tiene con Canadá, México también ha mantenido en las últimas semanas conversaciones con la administración del presidente Donald Trump previo a la revisión del T-MEC prevista para julio. A inicios de esta semana visitó la capital mexicana el principal negociador comercial estadounidense Jamieson Greer para avanzar las negociaciones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo la noche del viernes en un comunicado que en el diálogo telefónico, Sheinbaum y Carney se comprometieron a seguir fortaleciendo la hoja de ruta para “estrechar aún más la cooperación bilateral” y la amistad ante el “gran momento” que atraviesa la relación.

México es el tercer socio comercial más grande de Canadá, después de Estados Unidos y China. Canadá fue el quinto socio comercial más grande de México en 2024. Pero el comercio con Estados Unidos sigue siendo primordial para ambos países y la continuidad del T-MEC es un tema crucial para los gobiernos de Sheinbaum y Carney.

Sobre los temas abordados en la llamada telefónica, el gobierno canadiense expresó en un comunicado que Carney y Sheinbaum dialogaron sobre oportunidades para ampliar la colaboración en áreas estratégicas como minerales críticos, tecnologías limpias, energía y manufactura avanzada, y celebraron la firma de un memorando de entendimiento sobre seguridad sanitaria industrial y biomanufactura para fortalecer la cadena de suministro farmacéutico.

Además, abordaron la situación humanitaria en Cuba y acordaron apoyar a la isla.

En septiembre pasado, durante la visita que realizó Carney a la Ciudad de México ambos gobiernos acordaron un plan de acción para fortalecer la cooperación entre ambas naciones en diferentes áreas, incluida la seguridad. Ebrard tiene previsto viajar a Canadá entre el 7 y 8 de mayo junto con una delegación de empresarios mexicanos para explorar oportunidades de inversión, tal como lo hizo en febrero pasado el ministro de finanzas y comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, en una visita a México. FUENTE: AP