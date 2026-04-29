México suscribe acuerdo para reactivar su industria del acero golpeada por los aranceles de EEUU

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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dirige a los medios de comunicación en la cumbre "Encuentro en Defensa de la Democracia" celebrada en Barcelona, España, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa matutina que con el acuerdo se busca reducir las importaciones de acero y que la mayor parte de ese material que emplea el gobierno federal para la construcción de carreteras, trenes e infraestructura sea producido en México.

El convenio, que forma parte del llamado “Plan México” que lanzó el gobierno de Sheinbaum el año pasado para fortalecer la producción local, también prevé medidas para enfrentar las prácticas desleales y promover a los proveedores nacionales.

Los representantes de las industrias de la construcción y la vivienda también se sumaron al acuerdo de compromiso para aumentar las compras de acero local.

Sobre los beneficios que traerá el acuerdo, Sergio de la Maza Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, aseguró que será “clave” para respaldar cerca de 90.000 empleos directos, dar certidumbre a inversiones en curso por más de 8.000 millones de dólares, y fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de la industria mexicana.

De la Maza Jiménez expresó en un acto en el palacio de gobierno donde se firmó el documento que la producción del sector se redujo el año pasado como consecuencia del arancel que comenzó a aplicar la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que ocasionó una merma en las exportaciones. Los principales mercados del acero mexicano son Estados Unidos, que compra más del 70%, Canadá, Arabia Saudita y Guatemala, entre otros.

El año pasado México tuvo una demanda de acero del orden de los 28 millones de toneladas, pero la industria mexicana sólo logró generar 14 millones de toneladas. En 2024 la producción mexicana de acero fue de 18 millones de toneladas, mientras que en 2023 alcanzó casi 20 millones de toneladas.

Para suplir el déficit local de acero, México ha recurrido a importaciones provenientes de China, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. De la Maza Jiménez aseguró que la industria mexicana está en capacidad de elevar este año su producción para atender la demanda local. El gobierno mexicano ha proyectado que en 2026 empleará alrededor de 200.000 toneladas de acero en diversas construcciones, informó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva. FUENTE: AP