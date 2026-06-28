México se medirá a Ecuador con el peso del Azteca y al resguardo de sus 2.240 metros de altura

El mexicano Álvaro Fidalgo celebra después de anotar el tercer gol de México en su partido ante Chequia por el Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

Al igual que los otros 31 equipos que permanecen con vida, México sueña con llegar a una final. Pero las aspiraciones entre los aficionados son más realistas, por no decir moderadas: el “quinto partido”, o en este caso el sexto —una referencia a la mejor clasificación de la selección tricolor fue los cuartos de final, alcanzado en ambas ediciones como anfitrión.

La escuadra de Javier Aguirre llega a la fase de eliminación directa sin haber recibido goles y buscará extender a cinco su racha de partidos sin permitir anotación en un Mundial --ganó 2-0 su último encuentro en Qatar 2022. Enfrente tendrá un rival que se clasificó como tercer lugar de grupo luego de un sorpresivo triunfo 2-1 sobre Alemania.

Antes de que los duelos de dieciseisavos de final quedaran definidos, la prensa ecuatoriana advertía que México sería un rival “peligroso”, elogiando la experiencia del “Vasco” Aguirre , quien dirige la selección mexicana por tercera vez en un Mundial, tras los ciclos de Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Además del apoyo de las más de 80.000 voces en las gradas del legendario Estadio Azteca, el Tri tendrá otro factor a su favor: los 2.240 metros de altitud de la capital mexicana.

A pesar de estar acostumbrado a disputar sus eliminatorias a mayor altitud, los 2.850 metros de Quito, Ecuado ha establecido su base para este Mundial en Ohio y su andar por el torneo no lo ha llevado a la elevación cercana a la de Ciudad de México.

El conjunto del entrenador Sebastián Beccacece incluso intentó adelantar su traslado hacia la capital mexicana para contar con más tiempo de aclimatación, solicitud que fue rechazada y llegará a Ciudad de México apenas 24 horas antes del duelo por un lugar en octavos de final.

Para que los atletas de élite rindan al máximo en altitud elevada, se requiere un periodo de adaptación para reducir la fatiga causada por la menor presión atmosférica y la menor disponibilidad de oxígeno.

Para mitigar el costo fisiológico del aire enrarecido, los científicos del deporte suelen recomendar dos enfoques opuestos: un periodo prolongado de aclimatación de al menos dos semanas, o el método de “llegar y salir” —arribar lo más cerca posible del inicio del partido antes de que aparezcan los síntomas agudos.

En este caso, Ecuador no tiene más opción que llegar poco antes y esperar el mejor resultado posible gracias, en parte, a la ventaja única de contar con varias figuras dentro de su plantel que militan en el fútbol mexicano.

Entre ellos figura Enner Valencia, delantero del Pachuca, principal artillero de su selección y máximo referente de la escuadra sudamericana. El mediocampista Pedro Vite, quien mueve los hilos del centro de campo con Pumas de Universidad Nacional, se ha destacado en el Mundial, en especial en el duelo ante Alemania que firmó el boleto de Ecuador a la siguiente ronda.

Aupado por la ilusión de jugar nuevamente en casa, México intentará vulnerar a una defensiva que brilló durante las eliminatorias sudamericanas con el poderío ofensivo de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, mientras que confía en sus joyas juveniles, como el mediocampista Gilberto Mora, quien pasó la prueba en su primera actuación como titular.

FUENTE: AP