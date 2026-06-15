México se encierra y ajusta a contrarreloj para un duelo clave ante Corea del Sur

El delantero australiano Mohamed Toure, izquierda, es marcado por el mexicano Edson Álvarez durante un partido amistoso el sábado 30 de mayo de 2026 en Pasadena, California. (AP Foto/Kyusung Gong) AP

Coreanos y mexicanos se vieron las caras apenas en septiembre del año pasado en un amistoso en el que el Tri requirió un gol agónico para rescatar un empate 2-2 y quizá por eso el entrenador Javier Aguirre podría estar cocinando algo distinto respecto a la alineación del debut ante Sudáfrica.

La selección mexicana sólo abrió las puertas a sus entrenamientos por 15 minutos en sábado y domingo. Los jugadores nada más estiraron durante ese lapso y no se pudo distinguir alguna posibilidad de variantes.

La expulsión del zaguero central César Montes forzará al “Vasco” a mover sus piezas en la retaguardia, que es la zona que por elección propia del entrenador llegó con menos profundidad al Mundial.

Aguirre citó a tres zagueros centrales naturales y uno de ellos, Israel Reyes, usualmente juega como lateral en su sistema.

Ha recurrido como centrales en el pasado a los volantes Luis Romo, Erik Lira y a Edson Álvarez, quien se perfila como el relevo de Montes.

Álvarez no es ajeno a la posición porque en ese sitio debutó con el América y después se convirtió en mediocampista.

El problema es que el “Machín” está un poco oxidado por el magro rodado que tuvo esta temporada después haberse operado el tobillo derecho y ante la velocidad de los atacantes coreanos podría ser un punto débil.

“Le exigimos mucho en los entrenamientos de tal manera que está listo para jugar los 90 minutos y con la roja de César lo más probable es que juegue Edson de central…muy probable”, dijo Aguirre.

Aguirre podría optar por un central natural como Israel Reyes, quien jugó como lateral derecho ante Sudáfrica e insertar a Jorge Sánchez, un buen marcador por derecha que además es muy rápido.

Otras posibilidades

De la alineación titular que enfrentó a los surcoreanos en septiembre, sólo cuatro jugadores fueron titulares en el partido inaugural del Mundial: el portero Raúl Rangel, el zaguero Johan Vázquez, el volante Erik Lira y el delantero Raúl Jiménez.

Si no hay una sorpresa, los cuatro deberían repetir en el once titular, junto con el lateral Jesús Gallardo y los delanteros Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

Aguirre también fue critico de algunos jugadores a los que les afectó la presión de jugar en casa y en Guadalajara las cosas no serán muy distintas a lo que ocurrió en la capital.

“Es un escenario brutal, eso hace que las patitas se te sacudan un poco”, dijo el entrenador. “Les pesó un poquito el escenario, no a todos, pero hubo a quienes les pesó”.

El estratega no entró en detalles específicos sobre esos jugadores, pero uno que lució en los encuentros previos y pesó poco fue el volante Brian Gutiérrez. Si Aguirre decide mover en medio campo, su puesto podría ser ocupado por el juvenil Gilberto Mora.

¿Qué sigue?

La selección de México cerró su entrenamiento del lunes porque comenzó a afinar el trabajo táctico ante los surcoreanos.

El equipo realizará una práctica más en el Centro de Alto Rendimiento el martes por la mañana y volará a Guadalajara para el partido ante Corea del Sur, que será el jueves por la noche.

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FUENTE: AP