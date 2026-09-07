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México realiza operativos antidrones con EEUU en el extremo oeste de la frontera

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Secretaría de la Defensa de México informó el lunes por la noche de la realización de operativos antidrones conjuntos con Estados Unidos en el extremo occidental de la frontera común, acciones que comenzaron hace una semana y continuarán hasta el 21 de septiembre.

Según indicó la secretaría en un comunicado, la operación “Águila Alta” se desarrolla en la zona de Tijuana (Baja California) y San Diego (California), y forma parte de los “reconocimientos simultáneos" que hacen las fuerzas de seguridad de cada país dentro de su territorio, en este caso apoyadas con equipos antidrones, fijos y móviles. Dijo también que en marzo se realizaron acciones similares en la frontera entre El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua).

El anuncio llega después de semanas en las que Estados Unidos ha publicitado un incremento en sus acciones contra drones sospechosos, aparatos cada vez más utilizados por el crimen organizado para vigilar las rutas transfronterizas, tanto para el tráfico de migrantes como para el trasiego de drogas.

En agosto, el Departamento de Defensa estadounidense anunció que llevaría a cabo operaciones con sus socios regionales, y a finales de ese mes informó del derribo de tres artefactos en la frontera con México —presuntamente vinculados a los cárteles—, gracias a sistemas láser que en febrero obligaron a cerrar temporalmente el espacio aéreo en El Paso.

Ante una pregunta el viernes en una conferencia de prensa sobre las acciones antidrones realizadas por Estados Unidos en la frontera, el jefe del Ejército mexicano, Ricardo Trevilla, no mencionó el operativo ahora anunciado, pero sí reconoció saber de acciones estadounidenses que forman parte del trabajo para detectar drones de grupos delictivos.

FUENTE: AP

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