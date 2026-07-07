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México reabre polémica sobre supuesta participación de EEUU en arresto de "El Mayo" Zambada

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México reabrió el martes la polémica sobre la posible participación de Estados Unidos en la acción que acabó con el arresto del líder más escurridizo del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, después de que diversos medios publicaran que el avión en el que el capo fue trasladado a territorio estadounidense hace dos años acaba de ser donado por el FBI a un museo como ejemplo de una de sus acciones.

“El embajador de Estados Unidos en México en su momento dijo que no había participación y hoy tienen un avión expuesto como si fuera parte de una operación del FBI en una feria... como un triunfo de ellos", afirmó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina. “¿Quién mintió?”, preguntó reiteradamente sugiriendo que fue el exembajador Ken Salazar, contra quien no descartó acciones legales de confirmarse este punto.

El FBI no respondió a una solicitud de comentarios de AP y tampoco el museo.

Este es el más reciente cuestionamiento acerca de si Estados Unidos ha violado la soberanía de México con acciones en territorio mexicano más allá de la colaboración en materia de inteligencia, que es la única que reconoce México.

El arresto de Zambada tuvo lugar el 25 de julio de 2024 durante la administación de Joe Biden y desencadenó un sonado escándalo en México y una violenta guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Zambada, quien se declaró culpable en una corte de Nueva York y está a la espera de sentencia, mantiene desde 2024 que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán. Guzmán López viajó con Zambada en el avión, también fue detenido y narró un secuestro de película cuando se declaró culpable.

Los detalles de ese vuelo nunca fueron aclarados pese a que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) pidió explicaciones a Washington al respecto temiendo que hubiera habido una violación de la soberania nacional, instó a la fiscalía abrir una investigación por traición y denunció un acuerdo entre las autoridades estadounidenses y líderes del Cártel de Sinaloa para esos arrestos.

Sheinbaum defendió esta postura el martes y puso como ejemplo de la cooperación de los hijos de “El Chapo” con las autoridades estadounidenses el cambio de una medida cautelar de uno de ellos justo el día de la detención de Zambada o que 17 miembros de su familia cruzaran a Estados Unidos dos meses antes.

La presidenta ha fortalecido la lucha contra los cárteles y la cooperación con Estado Unidos desde que llegó al poder en octubre de 2024. La defensa de la soberanía ha sido su línea roja aunque ha habido evidencias de agentes estadounidenses operando en México, como el caso de los miembros de la CIA que murieron en el norte del país y serias dudas de su participación en otros casos.

El martes, Sheinbaum insistió en que México quiere mantener buenas relaciones “pero eso no quiere decir que bajemos la cabeza". En polémicas anteriores, en las que funcionarios estadounidenses han alardeado de victorias contra los cárteles mexicanos, su gobierno ha acabando aceptando las explicaciones ofrecidas por la administración Trump.

FUENTE: AP

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