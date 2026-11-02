México intensifica los controles sanitarios ante casos de barrenador en el aguacate

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura indicó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) instauró un esquema integral de medidas regulatorias, vigilancia epidemiológica e inspecciones fitosanitarias para proteger los cultivos de este fruto de las plagas de barrenador.

El plan se da a conocer luego de que algunos medios locales reportaron el fin de semana la destrucción de unas 52 toneladas de aguacate que resultaron contaminadas con la plaga del barrenador.

Aunque su nombre es similar al de la larva de la mosca que come la carne del ganado y otros animales e infecta a los humanos, el gusano barrenador del aguacate es un tipo de escarabajo cuyas larvas se alimentan de tejidos vegetales y dañan los cultivos.

Los insectos perforan ramas, troncos y la semilla del fruto, lo que puede perjudicar la producción y favorecer la propagación de plagas, pero no afecta a las personas.

La Secretaría de Agricultura detalló que el esquema de control incluye la verificación de los cargamentos que salen de las localidades de Apatzingán, Buenavista, Cotija, Jiquilpan y Zamora, en el estado occidental de Michoacán —donde se produce más del 70% de aguacate mexicano—, y la activación de seis rutas de inspección itinerante.

El gobierno informó que, gracias al mecanismo de control, el 28 de octubre se detectaron dos cargamentos de aguacate que tenían la plaga del barrenador. Uno de ellos fue devuelto a su lugar de origen, y otro fue destruido para evitar la dispersión del patógeno, pero no se ofrecieron detalles sobre de dónde prevenían los cargamentos, y cuál era su destino final.

Del 13 de agosto al 30 de octubre las autoridades inspeccionaron 1.774 cargamentos, los cuales transportaban 7.391 toneladas de aguacate.

Repercusiones y protestas

Ante la escasa información oficial que hay sobre los contagios del gusano barrenador en el aguacate, el académico y ambientalista Julio Santoyo dijo que las autoridades mexicanas deben indagar sobre el origen de los cargamentos y explicar cómo llegaron a Michoacán.

Según versiones de prensa, los cargamentos contaminados provenían de los estados occidentales de Jalisco y Nayarit.

“Creo que la situación tiene riesgo, pero primero debe de investigarse con mucha claridad para saber cuál es la magnitud”, dijo Santoyo a The Associated Press, y añadió que la opacidad afecta especialmente la imagen del aguacate de Michoacán, que es reconocido internacionalmente.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y abril pasado los productores mexicanos enviaron a Estados Unidos 501.824 toneladas de aguacate, que representó cerca del 84% de la producción local. En el primer semestre de este año México recibió 3.809 millones de dólares por exportaciones de aguacate, consolidándose como su principal fruto de exportación.

Los casos de contagios de barrenador en el aguacate surgen en medio de las protestas que desde el 23 de octubre han protagonizado productores de Michoacán, los cuales han suspendido sus actividades para presionar por un incremento en el precio del fruto, el cual ha registrado una caída de más del 30% en su valor en los últimos meses.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) indicó en un comunicado que espera que las Juntas de Sanidad Vegetal de Michoacán reanuden el martes operaciones, con el fin de reiniciar de manera gradual las actividades de corte y avanzar hacia la normalización del programa de exportación del fruto a Estados Unidos.

FUENTE: AP