americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

México exonera a exjefe migratorio por incendio que causó 40 muertos. Víctimas dicen que apelarán

CIUDAD DE MÉXICO. (AP) — Un juez mexicano exoneró a Francisco Garduño, exjefe de la agencia migratoria, del delito de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones en el incendio de un centro de detención en 2023 en el que murieron 40 migrantes y una treintena resultaron heridos, al considerar que se cumplieron las medidas de reparación de los daños, algo que rechazan las víctimas, quienes apelarán la decisión.

ARCHIVO - El titular del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño (en primer plano), llega a los tribunales en Ciudad Juárez, México, el 21 de abril de 2023. (Foto AP/Christian Chávez, archivo)
ARCHIVO - El titular del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño (en primer plano), llega a los tribunales en Ciudad Juárez, México, el 21 de abril de 2023. (Foto AP/Christian Chávez, archivo) AP

“Ayer volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder”, denunció el miércoles en X una de las ONG que representa a los migrantes, la Fundación para la Justicia. A su juicio, la decisión del juez de cerrar la acción penal contra Garduño, que es una exoneración de facto, “confirma que en México la justicia es selectiva” y niega a las víctimas “una reparación integral” y garantías de que hechos similares no se repitan.

Miguel Zenteno, abogado de la Fundación, recordó que la decisión del juez no es definitiva porque se va a apelar y, además, hay otro recurso pendiente de resolver contra las medidas de reparación que, según las víctimas, no cumplían con lo que ameritan hechos tan graves.

El 27 de marzo de 2023 unos 70 hombres estaban hacinados en un dormitorio cerrado con candado, sin ventilación y sin apenas agua en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas. Al caer la noche un pequeño grupo prendió fuego a unas colchonetas en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo lo cubrió todo.

Garduño, un exagente de prisiones y actual funcionario de la Secretaría de Educación, lideró el Instituto Nacional de Migración (INM) desde 2019 a 2025 pese al trágico suceso.

El juez había exigido que Garduño indemnizara a las familias, que tuvieran atención medica especializada gratuita, que el funcionario se disculpara públicamente, que se impartieran cursos de derechos humanos al personal de migración y que se garantizara la no repetición de los hechos.

Zenteno reconoció que las medidas se cumplieron pero solo parcialmente porque los pagos por daños no los hizo Garduño, que es lo que establecía el proceso, sino el INM y no han supuesto una reparación integral de las familias. Además, las víctimas no supieron ni cómo acceder a los servicios médicos gratuitos y la disculpa “fue mera formalidad, no sustancial”.

Además de Garduño, otro exdirectivo del instituto fue acusado de los mismos delitos. Seis agentes migratorios, entre ellos un militar, un guardia de seguridad privada y los dos migrantes señalados de iniciar el fuego están acusados de homicidio y lesiones. La mayoría de los funcionarios siguen su proceso en libertad.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter