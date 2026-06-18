México es el primer clasificado a dieciseisavos del Mundial al vencer 1-0 a Corea del Sur

Luis Romo (3ro de izquierda a derecha) festeja con sus compañeros de la selección de México durante el encuentro del Mundial ante Corea del Sur, el jueves 18 de junio de 2026 en Guadalajara (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Luis Romo anotó el gol de la victoria a los 50 minutos, luego de que el portero surcoreano Kim Seung-gyu chocó con el defensor Lee Gi-hyuk y dejó caer el balón dentro del área. Romo aprovechó el rebote para marcar sin oposición.

Al parecer, Lee intentó apartarse, pero acabó recibiendo un golpe en la espalda cuando Kim saltó con el objetivo de atrapar un balón elevado.

Los surcoreanos estuvieron a punto de empatar con un cabezazo de Cho Gue-sung a los 87, pero el portero mexicano Raúl Rangel extendió su brazo derecho para evitar que el balón cruzara la línea de gol.

La victoria le dio a México seis puntos después de dos fechas del Grupo A, tres puntos más que Corea del Sur y cinco más que la República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 el mismo jueves, pero en Atlanta.

En este Mundial, la FIFA ha implementado como primer criterio de desempate los puntos hechos por un equipo en su duelo directo contra otro que tenga la misma cantidad de unidades.

Aunque Corea del Sur puede alcanzar a México en puntos si vence a Sudáfrica y si el coanfitrión cae frente a República Checa, el triunfo del jueves colocaría como líder de grupo al conjunto dirigido por Aguirre.

Merced a la clasificación como coorganizador de la Copa del Mundo, México se reivindica tras la eliminación sufrida hace cuatro años en la fase de grupos. El desempeño en Qatar fue el peor del Tri desde Argentina 1978.

México derrotó por tercera vez a Corea del Sur en los Mundiales. Se había impuesto por 3-1 en Francia 1998 y por 2-1 en Rusia 2018.

La ronda de dieciseisavos de final se juega por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, tras haberse ampliado a 48 equipos para el torneo en Norteamérica.

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FUENTE: AP