México encuentra su mejor versión, supera 2-0 a Ecuador y avanza a octavos del Mundial

Los jugadores de la selección de México festejan su segundo tanto ante Ecuador en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo disputado ante Ecuador el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Ricardo Mazalan) AP

Los mexicanos encontraron el martes su mejor versión y avanzaron a los octavos de final del Mundial tras imponerse 2-0 a Ecuador en un duelo latinoamericano. En una réplica del partido inaugural ante Sudáfrica fue el dúo de oro conformado por Julián Quiñones y Raúl Jiménez el que produjo los goles que sellaron la victoria de los locales en la primera parte.

Con tres triunfos en tres partidos de la fase de grupos, y sin haber recibido goles, los comandados por el “Vasco” Aguirre aprobaron con distinción su examen más exigente hasta ahora. Los buenos resultados permitieron al Tri saltar a la novena posición del ranking de la FIFA, por delante de selecciones de peso como Alemania o Croacia.

Pero los duelos de eliminación directa habían sido tradicionalmente el escollo insalvable. De 10 partidos a matar o morir que México había jugado en la historia, sólo había ganado uno, el 15 de junio de 1986 cuando superó a Bulgaria por 2-0 con una memorable media chilena de Manuel Negrete y un tanto de Raúl Servín también en el Estadio Azteca..

El partido del lunes inició con una hora de retraso debido a la tormenta que azotaba la ciudad. Los aguaceros no impidieron sin embargo que miles de aficionados se aglomeraran desde horas de la mañana en el céntrico Monumento a la Independencia, conocido como el “Ángel”, que es el epicentro de la fiesta futbolística mexicana.

Tampoco han mermado el ambiente en el mítico estadio Azteca de la Ciudad de México, donde una incansable afición aguardaba - y después apoyaba al unísono- a su selección.

En otra noche de localidades agotadas, 80.824 asistentes sirvieron de motor para un México combativo e incisivo que supo dictar el ritmo en el terreno de juego: fueron seis remates a puerta en los primeros quince minutos, frente a cero propinados por los ecuatorianos.

No pasó mucho tiempo para que la eficiencia se reflejara en el marcador. Luego de una asistencia de Roberto Alvarado, Quiñones abrió la cuenta con un golazo en el ángulo a los 22 minutos, alcanzando la marca de tres anotaciones en lo que va de Mundial.

Con ello, se acercó a sólo uno de Luis Hernández, el mexicano que más goles ha facturado durante un solo Mundial, con cuatro en Francia 1998.

Minutos después, a los 31, Jiménez amplió la ventaja.

En el medio de campo, el joven Gilberto Mora, quien se convirtió en una de las principales cartas de presentación del Tri, reafirmó su titularidad con una sólida actuación, atreviéndose y sabiendo robar y distribuir los balones.

También jugaron a favor de México los yerros de los zagueros ecuatorianos Alan Franco y Joel Ordóñez, que comandaron el concierto de equívocos de Ecuador. El equipo sudamericano fue el que menos goles recibió en las eliminatorias y logró la clasificación al Mundial en el segundo puesto, solo detrás de Argentina.

En la cita mundialista, sin embargo, los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece estuvieron lejos de lucir el mismo desempeño: tuvieron una modesta fase de grupos y avanzaron a la ronda eliminatoria entre los mejores terceros sólo gracias a un triunfo sorpresivo de 2-1 ante Alemania.

En el Azteca, volvieron a tropezar. Sumados a los errores defensivos, el poderoso cuarteto ofensivo conformado por John Yeboah, Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia no encontró espacios para penetrar la muralla verde.

En la segunda mitad, los mexicanos lograron controlar el resultado hasta el silbatazo final y administrar la tensión que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha.

Desde muy temprano apareció nuevamente el grito homofóbico en las gradas, que le ha valido a México varias sanciones de la FIFA. Poco antes, los mexicanos abuchearon el himno de Ecuador, escalando las fricciones tras los disturbios de la víspera, cuando los locales trasnocharon a los ecuatorianos con una “serenata” a base de cornetas y bocinazos para evitar que tuvieran una buena noche de sueño.

México se enfrentará en los octavos de final al ganador del cruce entre Inglaterra y Congo, que se medirán el miércoles en Atlanta.

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FUENTE: AP