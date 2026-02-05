México: detienen a alcalde de la ciudad turística de Tequila por presuntos hechos de corrupción

Compartir en:









El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en un mensaje de su cuenta de X que fueron arrestados el alcalde Diego Rivera Navarro, que pertenece al partido oficialista Morena, y Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad; Juan Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

Rivera Navarro era investigado desde hace varios meses por presuntos hechos de extorsión tras ser denunciado por una empresa tequilera de elevar de manera exorbitante un impuesto, dijo a The Associated Press un funcionario estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones sobre el caso.

Tequila, de unos 40.000 habitantes, es uno de los principales centros turísticos de Jalisco donde las mayores de tequileras de México tienen cultivos y fábricas.

El alcalde de Tequila había sido citado a declarar en mayo tras una investigación que abrió la Fiscalía de Jalisco por una presentación que realizó el grupo musical “Los Alegres de Barranco” en esa localidad, donde se difundieron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso desató una fuerte polémica y alentó restricciones en varios estados, entre ellos Jalisco, contra el popular género de los “narcocorridos”. Tras el incidente Estados Unidos retiró las visas a los miembros de la banda.

García Harfuch indicó que las detenciones del alcalde y los cuatro funcionarios se enmarcan en la “Operación Enjambre” que se inició en noviembre de 2024 en el Estado México, donde fue detenida la alcaldesa de Amanalco y otros directores de seguridad municipal de esa región, vecina a la capital mexicana, por presuntos delitos de extorsión, secuestro y homicidio.

En julio el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó un plan nacional y una reforma constitucional para combatir la extorsión. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad federal, durante 2025 se reportaron 11.081 víctimas de extorsión, lo que representó un aumento de 2% respecto del año previo. FUENTE: AP