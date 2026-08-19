México detiene a implicado en el secuestro de "El Mayo" Zambada que llevó a su arresto en EEUU

Compartir en:









Según indicó la fiscalía en un comunicado —en el que solo mencionó al capo por su primer nombre— el detenido, identificado solo como Fausto “N”, habría acompañado a un político local, Héctor Cuén, a la cita en la que fue secuestado Zambada en la capital de Sinaloa y fue testigo de los hechos.

Cuén fue asesinado ese mismo día, según Zambada, en el lugar donde a él le secuestraron para llevarle a Estados Unidos aunque las autoridades de Sinaloa dijeron que el homicidio ocurrió en otro lugar.

La fiscalía acusa al detenido de su probable intervención en el encubrimiento del homicidio de Cuén y de falsedad en las declaraciones ante la justicia, ya que “incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos”.

Zambada dijo en una carta que fue engañado por Joaquín Guzmán López, un hijo de su exsocio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, para acudir a una reunión en la que supuestamente iba a estar un político local y el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que dejó el cargo después de que Estados Unidos le acusara de ayudar al Cártel de Sinaloa.

La supuesta trampa contra Zambada acabó con el capo secuestrado por Guzmán López en un operativo de película, el político local asesinado, la fiscalía federal acusando a funcionarios estatales de encubrir ese crimen y con una crisis abierta entre México y Estados Unidos por una posible intervención estadounidense en la acción, aunque Washington siempre la negó, que culminó con la acusación de Washington contra diez funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa por vínculos con el narcotráfico.

Detenidos nueve miembros del Cártel de Jalisco en Michoacán En una acción totalmente diferente, autoridades mexicanas informaron también el miércoles de la detención de nueve presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado occidental de Michoacán, entre ellos el que consideran responsable de atacar a elementos de la Guardia Nacional en la ola de violencia que siguió a la muerte del líder de la organización criminal, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el pasado febrero.

Michoacán es una región donde operan cuatro cárteles designados como terroristas por el gobierno de Donald Trump, entre ellos del de Jalisco. El gobierno mexicano aumentó el despliegue de fuerzas de seguridad a finales del año pasado después de dos sonados asesinatos y más recientemente cuando Estados Unidos paralizó sus operaciones en la región por amenazas a sus funcionarios que inspeccionaban la exportación de aguacates. Según explicó la Secretaría de Defensa en un comunicado, los arrestos tuvieron lugar en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo. Posterior a las detenciones se registraron bloqueos en carreteras y la quema de algún vehículo pero, según las autoridades, todas las vías de comunicación quedaron pronto liberadas. El detenido de mayor rango fue identificado como Heraclio “N”, alias “Tío Lako”. Le atribuyen parte de la violencia desencadenada tras la muerte de “El Mencho”, que dejó más de 70 muertos, entre ellos 25 guardias nacionales. FUENTE: AP