México descarta nuevos impuestos e incremento del precio de la gasolina en 2027

Así lo anunció Sheinbaum al presentar los lineamientos del paquete económico y las iniciativas de egresos e ingresos fiscales de 2027 —entregados el martes al Congreso para su discusión—, que estarán sustentados en buena parte en la recaudación de impuestos que se espera incrementar un 5,9%. El gobierno busca aplicar mayores controles en los desgravámenes de las empresas para evitar la evasión fiscal.

“No hay nuevos impuestos para la gente. No hay gasolinazos”, dijo Sheinbaum en su habitual conferencia diaria. Aseguró que de persistir el alza en el precio del petróleo —que el miércoles superó los 100 dólares por barril— su gobierno seguirá promoviendo incentivos para reducir los gastos de las empresas del sector gasolinero y evitar que se eleven los precios de los combustibles en el mercado mexicano.

“Es un paquete económico responsable” y “no se está endeudando al país”, expresó la mandataria, e insistió en que la prioridad seguirá siendo la atención a la población.

Sheinbaum informó que para el próximo año se incrementarán los presupuestos de educación (10,7%), ciencia (11,3%), salud (11,5%) y campo (20,6%). Asimismo, se prevé un aumento en el presupuesto de seguridad del 11,5% para la expansión de la Guardia Nacional y las áreas de inteligencia e investigación, detalló la presidenta.

En el proyecto de presupuesto de gastos de 2027, estimado en 10,6 billones de pesos (unos 623.500 millones de dólares), se destinará 1,1 billón de pesos (unos 64.705 millones de dólares) para los planes sociales conocidos como “programas del bienestar”, y se dará prioridad a las inversiones en vialidad, la construcción de nuevos trenes y obras hidráulicas.

El secretario mexicano de Hacienda, Edgar Amador, afirmó que la prioridad del gobierno para el próximo año será “tener finanzas públicas sanas, sostenibles en el largo plazo”.

Para alcanzar ese objetivo las autoridades mexicanas se han fijado como meta para 2027 un déficit fiscal del 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), que estará levemente por debajo del previsto para este año del 4,1%.

Al iniciar su sexenio, en octubre de 2024, Sheinbaum recibió de su antecesor y padre político, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), un déficit fiscal del 5,8% que ha ido reduciendo progresivamente en los últimos dos años con fuertes recortes en los gastos y las inversiones públicas.

Uno de los aspectos del nuevo paquete económico que ha generado mayor preocupación entre los analistas es la pesada deuda pública, que se prevé que alcanzará el próximo año 55% del PIB, superando en tres puntos porcentuales la deuda neta de 2024.

Aunque el gobierno ha previsto para 2027 una reducción de cerca de 1,3% en el presupuesto de la endeudada Petróleos Mexicanos (Pemex), en el paquete económico se contempla que la empresa estatal recibirá 81.100 millones de pesos (unos 4.770 millones de dólares) de la Secretaría de Hacienda para la amortización de su deuda financiera, que en febrero pasado estaba en 84.500 millones de dólares.

FUENTE: AP