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México descarta adelantar el cierre del ciclo escolar durante la Copa del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas decidieron el lunes echar para atrás la controversial propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar para el 5 de junio debido a la celebración de la Copa del Mundo, entre otros motivos, y acordaron que las clases culminarán como estaba previsto a mediados de julio.

ARCHIVO - Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistoso internacional de fútbol entre México y Portugal en la Ciudad de México, el sábado 28 de marzo de 2026. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo)
ARCHIVO - Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistoso internacional de fútbol entre México y Portugal en la Ciudad de México, el sábado 28 de marzo de 2026. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo) AP

Tras la lluvia de críticas que desató entre los padres y organizaciones civiles locales la iniciativa de recorte del ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública informó en un comunicado que luego de un análisis exhaustivo de impacto de las medidas y una deliberación colectiva se acordó “mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales”, y que las clases culminarán el 15 de julio.

La polémica surgió luego de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó el 7 de mayo en un video que se difundió en su cuenta de X que se adelantaría para junio el fin del período escolar por la “extraordinaria ola de calor” que se vive en el país, que aseguró que se extenderá por dos meses, y por el torneo mundialista que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Organizaciones civiles locales que defienden los derechos de los niños y adolescentes y agrupaciones de padres rechazaron la propuesta alegando que el recorte de más de un mes de clases afectaría el derecho a aprender de los infantes y complicaría la situación de los padres que no tienen quien cuide a sus hijos durante las vacaciones.

La Copa Mundial se disputará en 11 sedes en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. Las sedes mexicanas de la justa deportiva serán la Ciudad de México, donde se jugará el partido inaugural, Guadalajara y Monterrey.

FUENTE: AP

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