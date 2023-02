México deporta a Guatemala a casi 100 menores de edad

Associated Press

En el vuelo también llegaron 28 adultos. Jonathan Quiroa, de 32 años, uno de los migrantes deportados dijo a The Associated Press que viajó el pasado 25 de enero desde el departamento de Escuintla, al sur del país, en su ruta hacia Estados Unidos.

Quiroa explicó que viajó por sus propios medios hacia México y que migración mexicana detuvo el bus donde iba, le pidieron credencial y al no tenerla fue detenido y deportado.

“Tenemos un pésimo gobierno y no hay oportunidades de trabajo, por eso me fui", cuenta el migrante. "Tenía una tienda y tuve que cerrarla por las extorsiones, aquí no hay seguridad entonces tampoco cómo sostener a la familia”, añadió Quiroa.