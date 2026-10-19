americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

México denuncia la muerte de mexicano en centro de ICE en Texas; van 18 en este gobierno de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó el domingo por la noche la muerte de otro migrante mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con lo que, según el gobierno de México, van 18 mexicanos fallecidos en estos centros o en operaciones migratorias estadounidenses en lo que va de la segunda administración de Donald Trump.

La cancillería dijo que el mexicano, que no fue identificado, murió en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, y que el consulado en esa ciudad fue notificado del fallecimiento por la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

México exigió a las autoridades estadounidenses “una investigación pronta, exhaustiva y transparente” para esclarecer esta muerte y anunció que enviará una denuncia al fiscal del condado Webb, donde está Laredo, para pedir el esclarecimiento de este caso, que se unirá a las medidas similares interpuestas en las fiscalías de varios estados en el mes de julio.

“El gobierno de México expresa su profunda preocupación ante la recurrencia de fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos... situación que exige una respuesta efectiva de las autoridades estadounidenses", indicó el comunicado.

La cancillería volvió a pedir a las autoridades migratorias estadounidenses que se garantice el acceso de los cónsules de México a los centros de detención migratoria para garantizar los derechos básicos de las personas mexicanas, como los servicios de salud.

Las denuncias por parte de México se formalizaron después de que Lorenzo Salgado Araujo muriera tras ser tiroteado por un agente de ICE en Houston.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump han muerto 15 migrantes bajo custodia de ICE y tres en operativos de esa dependencia.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

CAOS EN FRANCIA: 855 detenidos tras violentas protestas, saqueos e incendios en París y otras ciudades

CAOS EN FRANCIA: 855 detenidos tras violentas protestas, saqueos e incendios en París y otras ciudades

TRAGEDIA EN ECUADOR: sacerdote muere aplastado por una cruz gigante durante una misa en vivo en Guayaquil

TRAGEDIA EN ECUADOR: sacerdote muere aplastado por una cruz gigante durante una misa en vivo en Guayaquil

Arrestan a conductor cubano de Empower en Hialeah acusado de agredir sexualmente a una menor de 17 años

Arrestan a conductor cubano de Empower en Hialeah acusado de agredir sexualmente a una menor de 17 años

Arrestan a tres cubanos acusados de robar una embarcación de lujo en North Miami: los capturaron en el mar

Arrestan a tres cubanos acusados de robar una embarcación de lujo en North Miami: los capturaron en el mar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter