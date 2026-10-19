México denuncia la muerte de mexicano en centro de ICE en Texas; van 18 en este gobierno de Trump

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La cancillería dijo que el mexicano, que no fue identificado, murió en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, y que el consulado en esa ciudad fue notificado del fallecimiento por la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

México exigió a las autoridades estadounidenses “una investigación pronta, exhaustiva y transparente” para esclarecer esta muerte y anunció que enviará una denuncia al fiscal del condado Webb, donde está Laredo, para pedir el esclarecimiento de este caso, que se unirá a las medidas similares interpuestas en las fiscalías de varios estados en el mes de julio.

“El gobierno de México expresa su profunda preocupación ante la recurrencia de fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos... situación que exige una respuesta efectiva de las autoridades estadounidenses", indicó el comunicado.

La cancillería volvió a pedir a las autoridades migratorias estadounidenses que se garantice el acceso de los cónsules de México a los centros de detención migratoria para garantizar los derechos básicos de las personas mexicanas, como los servicios de salud.

Las denuncias por parte de México se formalizaron después de que Lorenzo Salgado Araujo muriera tras ser tiroteado por un agente de ICE en Houston.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump han muerto 15 migrantes bajo custodia de ICE y tres en operativos de esa dependencia.

FUENTE: AP