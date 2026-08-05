México confirma 33 casos de cyclospora y activa vigilancia epidemiológica

Esta fotografía tomada a través de un microscopio y difundida por los CDC muestra Cyclospora cayetanensis oocysts de una muestra de heces. (CDC vía AP, Archivo) AP

Los casos fueron confirmados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) que indicó en un comunicado que mantiene una vigilancia epidemiológica activa del Cyclospora cayetanensis y seguimiento de los 33 contagios detectados en diferentes estados.

El anuncio se da un día después de que las autoridades sanitarias del estado occidental de Jalisco informaran sobre dos contagios con el parásito que ocasiona evacuaciones intestinales frecuentes.

El parásito infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. Los especialistas han identificado que las personas se infectan con el parásito al consumir frutas o verduras que estuvieron expuestas a agua de riego contaminada con heces.

El reporte de los casos mexicanos se da en medio de las investigaciones que se avanzan en Estados Unidos sobre el origen del brote que ha ocasionado más de 25.000 casos confirmados.

Inicialmente se identificó como una posible fuente del brote una lechuga proveniente de una fábrica de Taylor Farms en Guanajuato, en el centro de México, pero una investigación de Cofepris descartó la presencia del parásito en la planta mexicana.

Cofepris indicó que también se realizó una investigación en 16 hoteles del estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, donde se tomaron muestras de frutas, verduras y agua para análisis especializados tras un reporte de las autoridades sanitarias del Reino Unido sobre viajeros que se habrían contagiado con cyclospora durante su estancia en la Riviera Maya.

El estudio de campo en Quintana Roo —una de las joyas del turismo mexicano que recibe anualmente decenas de miles de visitantes de todas partes del mundo— finalizó el 4 de agosto y actualmente los laboratorios realizan el procesamiento de las muestras recolectadas, refirió el comunicado.

A inicios de esta semana las autoridades sanitarias del estado de Michigan confirmaron el deceso de dos personas por el brote de ciclosporiasis, que se convirtieron en las dos primeras muertes confirmadas en Estados Unidos relacionadas con el parásito.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación.

FUENTE: AP