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México comprará 30 helicópteros y aeronaves militares para labores de seguridad y emergencias

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México comprará a Estados Unidos, Francia y Rusia 30 aviones y helicópteros militares para labores de seguridad y atención de emergencias, anunció el martes del gobierno.

La confirmación de la adquisición se da cuatro días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que había aprobado la venta a México de 11 helicópteros UH-60M Black Hawk así como de equipos para su operación, entre los que se incluyen 27 motores, 27 sistemas de navegación inercial y 27 radios de comunicación satelital.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó en la conferencia presidencial matutina que además de los helicópteros el ejército también comprará dos aviones Super Hércules. Las nuevas aeronaves se espera que lleguen a México entre 2028 y 2029, detalló el alto oficial.

La Armada mexicana también comprará 10 helicópteros franceses Panther y siete helicópteros rusos MI-17 para el transporte de tropas, informó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales.

México ha reforzado en los últimos años sus operaciones militares, especialmente en la frontera norte, ante las crecientes presiones de Washington para que combata a los cárteles de narcotráfico.

FUENTE: AP

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