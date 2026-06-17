México busca redención en casa ante Corea del Sur y con el pase a segunda ronda al alcance

Julián Quiñones celebra un gol con el entrenador de México Javier Aguirre en un partido ante Sudáfrica en Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Que la aproveche o no, está por verse.

México enfrentará a Corea del Sur el jueves en Guadalajara, buscando un triunfo que virtualmente lo clasifique a la segunda ronda del expandido Mundial de 48 equipos, del cual es coanfitrión junto con Canadá y Estados Unidos.

El Tri viene de vencer cómodamente 2-0 a Sudáfrica y, por diferencia de goles, lidera el Grupo A sobre los surcoreanos, quienes se impusieron 2-1 a Chequia y debutaron con triunfo en un Mundial por primera vez desde 2010, cuando superó a Grecia.

En Qatar 2022, el conjunto azteca fue eliminado en la fase de grupos por primera vez desde Argentina 1978, rompiendo una racha de siete clasificaciones consecutivas a octavos de final.

Sin embargo, al jugar en casa, la meta es emular lo hecho en 1970 y 1986, cuando alcanzaron los cuartos de final, su techo histórico.

Debido al nuevo formato de 48 países, México necesitaría llegar a un sexto encuentro para igualar esa marca.

“No puedo pensar en el sexto partido sin jugar el segundo. Vamos paso a paso, como familia; hay que ver que todos estemos al 100% y preparar el partido en Guadalajara”, dijo el mediocampista Erik Lira.

Triunfo, pero con dudas

Aunque el debut ante Sudáfrica dejó los tres puntos, también sembró dudas. México realizó 16 tiros a gol, pero solo concretó dos; además, el equipo pareció relajarse en el segundo tiempo y no aprovechó la ventaja numérica cuando el rival se quedó con nueve jugadores los últimos 20 minutos.

“Para ser el primer partido, empezar con victoria es una buena conclusión”, admitió el técnico Javier Aguirre. “Podemos mejorar, por supuesto, y también debemos hacerlo”.

Aguirre también se mostró sorprendido por que varios de sus jugadores sufrieron de calambres y lo atribuyó a la presión del escenario y por jugar en casa en un Mundial.

“Les pesó un poquito el escenario,no a todos, pero hubo a quienes les pesó.. Afortunadamente fueron teniendo la pelota, llegamos al área rival, nunca sufrimos atrás”, afirmó el entrenador que dirige a México por tercera vez en Copas del Mundo. "Fue un partido 2-0, pudo ser 4-0 y nadie habría dicho lo contrario”.

El entorno en la occidental ciudad de Guadalajara no será muy distinto. Será el primer partido para México en esa sede en la historia de los Mundiales y miles de aficionados fueron al hotel del equipo a llevarles serenata la víspera.

Los cambios posibles

Para el duelo ante los asiáticos, el “Vasco” se verá obligado a modificar su once inicial debido a la expulsión del central César Montes en los minutos finales del debut. Su reemplazo natural apunta a ser Edson Álvarez, quien luce recuperado tras ser operado del tobillo derecho en febrero.

“Le exigimos mucho en los entrenamientos, de tal manera que está listo para jugar los 90 minutos. Con la roja de César, lo más probable es que juegue Edson de central”, adelantó Aguirre.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos desde un amistoso realizado en septiembre del año pasado, cuando México rescató un agónico empate 2-2, con gol de Santiago Giménez. En aquella ocasión, el Tri sufrió ante el juego vertical de los coreanos, aunque de esa alineación se espera que repitan apenas cuatro fichas: Raúl Rangel, Johan Vásquez, Lira y Raúl Jiménez.

El historial en mundiales favorece al Tri, con victorias en Francia 1998 (3-1) y Rusia 2018 (2-1).

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FUENTE: AP