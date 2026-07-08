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México apuesta por Rafael Márquez para liderar a la selección rumbo al Mundial 2030

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El ex jugador del Barcelona, Rafael Márquez, será el nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol de cara al Mundial 2030 en relevo de Javier Aguirre, informó el miércoles la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

El mexicano Israel Reyes (15) lamenta la derrota ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Ricardo Mazalan)
El mexicano Israel Reyes (15) lamenta la derrota ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Ricardo Mazalan) AP

Márquez, de 47 años, trabajó con El Tri como asistente del “Vasco” Aguirre desde agosto del 2024 hasta el domingo pasado cuando el equipo perdió 3-2 ante Inglaterra para quedar eliminado en octavos de final del Mundial.

“La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la selección nacional y afrontar sus próximos compromisos”, dijo el organismo en un comunicado.

México no tiene anunciados partidos en el futuro inmediato, pero a finales de septiembre y principios de octubre hay una fecha FIFA que podría marcar el debut de Márquez como entrenador nacional.

El excapitán del equipo mexicano tenía firmado un acuerdo desde agosto del 2024 para relevar a Aguirre, pero existían dudas si sería aprobada su continuidad o los dirigentes elegirían una ruta distinta.

“Estoy contento con el crecimiento de Rafa y de los muchachos”, dijo Aguirre. “Hablé con Rafa porque somos personas del futbol mexicano, lo tuve de jugador y de compañero, está más que capacitado”.

Además de anunciar la llegada de Márquez, la Federación Mexicana le agradeció a Aguirre por su trabajo. Aunque México volvió a naufragar en la misma ronda en la que ha caído en ocho de los últimos nueve Mundiales, el equipo resurgió luego de quedar fuera en la primera ronda de Qatar 2022.

“Deja un firme legado de trabajo, identidad y competitividad que fortalece las bases para la siguiente etapa del representativo nacional”, dijo la Federación sobre el trabajo del estratega, quien dirigió a México en su tercera Copa del Mundo.

Como jugador de la selección, Márquez disputó cinco Mundiales, ganó la Copa Confederaciones 1999 y obtuvo los títulos de la Copa Oro en 2003 y 2011.

En Europa jugó con el Mónaco, pero destacó más con el Barcelona, donde obtuvo dos títulos de la Liga de Campeones, cuatro Ligas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

En México debutó y concluyó su carrera con el Atlas y fue bicampeón de LIGA MX con el León.

Inició su carrera como entrenador en las categorías de formación del Real Alcalá y posteriormente al frente del Barça Atlètic, que es la filial del Barcelona, donde dirigió 82 partidos en dos temporadas en los que conquistó 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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