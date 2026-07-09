México anuncia denuncias penales en EEUU por la muerte de migrantes en custodia o en redadas de ICE

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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, indicó durante la conferencia presidencial matutina que las denuncias se interpondrán tanto en fiscalías estatales como ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos e irán acompañadas de acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención para que cesen las violaciones a los derechos humanos en esos lugares.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que México decidió “pasar de la vía diplomática” y elevar el tono de sus quejas después de que esta semana un agente de ICE mató en Houston, Texas, a Lorenzo Salgado Araujo.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque no podemos ser omisos” ante la muerte de mexicanos “cuyo único delito es trabajar en los Estados Unidos de manera honesta”, dijo Sheinbaum.

Salgado Araujo era un hombre sin antecedentes penales que vivía en el país desde hace décadas y transportaba a una cuadrilla a una construcción cuando le dispararon. La familia exigió una investigación exhaustiva de lo ocurrido.

Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, bajo cuyo cargo está ICE, los agentes iban tras él porque vivía en el país sin permiso legal. Salgado Araujo , agregó el Departamento, fue baleado después de ignorar órdenes e intentar embestir a un agente, quien disparó su arma en defensa propia.

En lo que va de la segunda administración de Donald Trump, México tiene registrada la muerte de 17 mexicanos, 14 de ellos bajo custodia de ICE.

Hasta ahora el gobierno mexicano había acompañado a las familias de las víctimas, enviado notas diplomáticas a Washington exigiendo investigaciones y elevado el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso se quejó con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Las denuncias penales suponen un nuevo problema en la ya complicada relación entre México y la administración Trump, que tiene numerosos flancos abiertos en temas de seguridad y lucha contra los cárteles y también en asuntos económicos. FUENTE: AP