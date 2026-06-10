México abre su tercer Mundial como local ante Sudáfrica, inversa del duelo inaugural de 2010

El volante mexicano Gilberto Mora (primer plano) y sus compañeros de la selección de México durante un entrenamiento con miras al partido contra Sudáfrica en el Mundial, el miércoles 10 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Por tercera vez en la historia, México acapara toda la atención al albergar un partido inaugural de la Copa del Mundo. La selección mexicana abrirá el jueves el Mundial 2026 midiéndose frente a Sudáfrica, una réplica inversa de la inauguración del torneo hace 16 años.

Se citan el jueves en el estadio Azteca de la Ciudad de México, donde, el Tri tendrá el respaldo de todo un país como su mejor aliado.

“En este tipo de situaciones hay que ser fuerte”, afirmó el lateral Mateo Chávez sobre el favoritismo de México en el Grupo A. "Hay que saber manejar este tipo de situaciones, porque muchas veces nos toca estar del otro lado, donde no eres favorito... Cuando sí, hay que aprender a jugar con eso, proponer tú, ir para adelante”.

Tal y como 16 años atrás en Johannesburgo, donde el partido inaugural se saldó con un empate 1-1, México estará comandado por Javier Aguirre , en su tercera etapa tras haber dirigido el Tri en los Mundiales de 2002 y 2010.

El objetivo mexicano, obsesión para mucho, es alcanzar al menos los cuartos de final. Esa ha sido el techo de su selección en los mundiales, alcanzado como anfitrión, en 1970 y 1986.

México se atascó en los octavos de final en siete mundiales consecutivos, de 1994 a 2018, y se despidió tras la fase de grupos en Qatar 2022.

Con un plantel que combina veteranía, como el atacante Raúl Jiménez, y nuevos talentos, como el juvenil volante creativo Gilberto Mora, los mexicanos confían en alargar la racha de buenos resultados en debuts mundialistas: el equipo acumula siete torneos consecutivos sin perder. Un buen comienzo es, por tanto, vital para calmar los nervios locales.

Se prevé que el “Vasco” Aguirre aposte por un once inicial similar al que arrasó 5-1 a Serbia en el último amistoso previo a la cita mundialista, con un potente ataque liderado por Jiménez, acompañado de Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

La dupla César Montes y Johan Vásquez deberán reforzar la zaga, mientras que Érik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez se encargarán del mediocampo.

“Estamos muy concentrados, creo que el grupo tiene esa felicidad de empezar y todos están emocionados para empezar”, afirmó Gutiérrez, quien pese a los pocos partidos disputados con la camiseta mexicana se perfila como una de las sorpresas del conjunto.

Una de las ausencias más resonantes sería la del volante Edson Álvarez, uno de los capitanes del equipo pero quien ha perdido ritmo desde que fuera sometido a una cirugía en el tobillo, junto a Alexis Vega y Mora.

La principal duda recae en el arco, ya que Aguirre todavía no ha decidido si apostará por Raúl Rangel, que se ganó la titularidad desde inicios del año, o la veteranía de Guillermo Ochoa, quien acude a su sexto Mundial.

En su cuarta participación en en Mundial, Sudáfrica confía aguar la fiesta mexicana de la mano de su fortaleza ofensiva, encabezado por Oswin Appollis, la principal pieza del conjunto comandado por Hugo Broos.

El buen desempeño del extremo fue clave para que la Bafana Bafana terminara las eliminatorias de África como primera de su grupo y regresara a la máxima instancia del fútbol mundial tras haberse perdido las tres últimas ediciones.

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FUENTE: AP