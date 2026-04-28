americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mexicano se declara culpable de hacerse pasar por agente fronterizo para afectar deportaciones

SAN DIEGO (AP) — Un mexicano que viven Estados Unidos se declaró culpable de hacerse pasar por un agente de la Patrulla Fronteriza y de seguir a agentes federales de inmigración para distraerlos mientras realizaban misiones de control migratorio en el sur de California.

La insignia de la Patrulla Fronteriza en la chaqueta de Gregory Bovino, director de agentes de la Patrulla Fronteriza para el sector de El Centro, antes de una entrevista con The Associated Press, el 25 de agosto de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)
La insignia de la Patrulla Fronteriza en la chaqueta de Gregory Bovino, director de agentes de la Patrulla Fronteriza para el sector de El Centro, antes de una entrevista con The Associated Press, el 25 de agosto de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo) AP

Jaime Ernesto Álvarez González admitió que el pasado 8 de enero siguió a un agente de la Patrulla Fronteriza mientras conducía por un vecindario de San Diego, según la fiscalía federal para el Distrito Sur de California.

Los fiscales indicaron que la camioneta Ford F-150 de color negro de Álvarez González --un modelo que también es utilizado por agentes federales encubiertos-- llevaba un portaplacas con la leyenda “federal truck” (camioneta federal) en letras pequeñas, aunque la palabra “federal” estaba mal escrita. Colocó una calcomanía de la Patrulla Fronteriza en el parabrisas y antenas de radio de comunicaciones que no funcionaban en el techo, según la denuncia. Del espejo retrovisor colgaban unas esposas.

El agente abortó su misión cuando vio que Álvarez González lo seguía, creyendo falsamente que otros agentes se reportarían al lugar del incidente, de acuerdo con la fiscalía federal.

Cuando los verdaderos agentes confrontaron a Álvarez González, él les “gritó obscenidades y exigió que los agentes se retiraran de la comunidad de Linda Vista”, indicaron los fiscales. En un momento dado llegaron otros tres vehículos y comenzaron a hostigar a los agentes y perseguirlos por la autopista.

Según la fiscalía, Álvarez González había hecho un video en el que decía que buscaba a agentes federales que trabajaban en operativos migratorios y que había traído a sus “refuerzos”. También tenía una placa falsa del FBI.

Se declaró culpable de un cargo de suplantación de un agente federal y de tres cargos de posesión ilegal de armas de fuego. Su defensor público federal no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Álvarez González permaneció en Estados Unidos una vez que expiró su visa de turista, con la cual ingresó al país hace varias décadas, informó la fiscalía federal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Autoridades en Lake Forest, en Tampa, Florida, debido a reportes de un hombre que se había atrincherado en una vivienda, en conexión con la desaparición de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida, el 24 de abril del 2026. (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP)

Compañero de piso acusado en conexión con asesinatos de estudiantes en Florida

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, junto al senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, a la izquierda, y el senador John Barrasso, republicano de Wyoming, habla con periodistas tras una reunión a puerta cerrada en el Capitolio, Washington, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El Senado aprueba plan presupuestario para ICE y Patrulla Fronteriza para reabrir Seguridad Nacional

El cantautor David Burke, también conocido como D4vd, en un espacio para artistas del festival de música Coachella el 18 de abril de 2025 en Indio, California. (Foto AP)

Cantante D4vd es acusado del asesinato de una menor de 14 años hallada desmembrada en su auto

Destacados del día

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU.

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: "UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU."

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter