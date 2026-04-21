Mets sufren su 12da derrota seguida y Devin Williams vuelve a fallar en 5-3 ante Mellizos

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El lanzador de los Mets de Nueva York, Devin Williams (derecha), le entrega la pelota al mánager Carlos Mendoza al salir durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el martes 21 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

La mala racha de los Mets es la más larga desde que perdieron 12 seguidos del 10 al 23 de agosto de 2002. Ningún equipo ha llegado a los playoffs después de una temporada en la que perdió 12 partidos seguidos.

Matt Wallner siguió a Keaschall al negociar una base por bolas con las bases llenas ante Williams (0-1), quien no retiró a ninguno de los cinco bateadores que enfrentó antes de salir del montículo entre abucheos. Williams ha permitido siete carreras mientras registraba cuatro outs en sus últimas tres apariciones.

Los Mets estaban en posición de cortar la racha cuando Nolan McLean retiró a los primeros 15 bateadores de los Mellizos y el boricua Francisco Lindor conectó un jonrón de tres carreras en la tercera entrada para darle a los Mets su mayor ventaja desde el 5 de abril, cuando vencieron 5-2 a los Gigantes de San Francisco.

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FUENTE: AP

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