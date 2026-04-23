Mets sobreviven tras confusión en bullpen y vencen 10-8 a Mellizos para su 2da victoria

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York sobrevivieron a una confusión en el bullpen en la novena entrada cuando Huascar Brazobán fue al montículo mientras el cerrador Devin Williams empezaba a caminar hacia allí, y luego resistieron para vencer la noche del jueves 10-8 a los Mellizos de Minnesota, impulsados por el doble de tres carreras de Bo Bichette que rompió el empate, para su segunda victoria consecutiva tras una racha de 12 derrotas.