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Mets sobreviven tras confusión en bullpen y vencen 10-8 a Mellizos para su 2da victoria

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York sobrevivieron a una confusión en el bullpen en la novena entrada cuando Huascar Brazobán fue al montículo mientras el cerrador Devin Williams empezaba a caminar hacia allí, y luego resistieron para vencer la noche del jueves 10-8 a los Mellizos de Minnesota, impulsados por el doble de tres carreras de Bo Bichette que rompió el empate, para su segunda victoria consecutiva tras una racha de 12 derrotas.

El receptor de los Mets de Nueva York, Francisco Álvarez, a la izquierda, le entrega la pelota al lanzador Devin Williams después de un juego de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el jueves 23 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
El receptor de los Mets de Nueva York, Francisco Álvarez, a la izquierda, le entrega la pelota al lanzador Devin Williams después de un juego de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el jueves 23 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Después de colocar a la estrella boricua Francisco Lindor en la lista de lesionados por una lesión en la pantorrilla, Nueva York ganaba 6-1 en la cuarta, 7-2 en la sexta y 7-3 en la octava antes de que Ryan Jeffers conectara el primer grand slam que el dominicano Brazobán permitió en su carrera en las Grandes Ligas.

El dominicano Juan Soto, en su segundo juego desde que regresó de una distensión en la pantorrilla derecha que lo hizo perderse 15 partidos, se fue de 3-0 con dos bases por bolas.

Ryan permitió siete carreras — cuatro limpias — en cinco entradas, mientras que el de los Mets Christian Scott duró apenas 1 1/3 entradas y otorgó cinco bases por bolas en su primera aparición con el club desde el 21 de julio de 2024.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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