Mets se alocan con 10 carreras en la 12ma entrada y vencen 16-7 a Nacionales

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Tyrone Taylor, A.J. Ewing y Carson Benge de los Mets de Nueva York celebran la victoria en la 12ma entrada ante los Nacionales de Washington el lunes 18 de mayo del 2026. (AP Foto/Jess Rapfogel) AP

New York se convirtió en el primer equipo de la Liga Nacional en anotar al menos 10 carreras en una entrada extra desde que los Rojos de Cincinnati de 1919 se desataron con 10 en la 13ª entrada en Brooklyn.

Los Nacionales cometieron cuatro errores y dejaron a 19 corredores en base, pero mantuvieron el juego cerrado hasta que se desmoronaron en la 12ª. Paxton Schultz (0-1) retiró a su primer bateador con un toque de sacrificio, pero los siguientes seis se embasaron, comenzando con el sencillo dentro del cuadro de Benge que rebotó en el guante de Schultz y puso a los Mets arriba 7-6.

Benge anotó con el sencillo de toque del dominicano Vidal Bruján con las bases llenas, Brett Baty añadió un sencillo de dos carreras y el sencillo impulsor de Marcus Semien los puso arriba 11-6.

Para entonces, las cosas habían salido tan mal que Washington movió al infielder venezolano Jorbit Vivas al montículo y puso al bateador designado dominicano José Tena a la defensiva. Estaba claro que había cierta confusión sobre si eso estaría permitido, y en un momento Schultz volvió al terreno, pero los umpires finalmente dejaron que los Nacionales hicieran el cambio. A.J. Ewing conectó un sencillo impulsor y Benge agregó un doble de dos carreras ante Vivas.

Nueva York tiene foja de 6-4 en juegos de entradas extra, la mayor cantidad que cualquier equipo de las Grandes Ligas esta temporada. Los Mets, que intentan salir de un bache, han ganado seis de siete en total —con tres en extra-innings. Benge aportó el batazo de la ventaja en los tres.

Schultz recibió la primera decisión de su carrera en su 27ª aparición en las Grandes Ligas.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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