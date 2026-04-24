Mets: Francisco Lindor sin plazo de regreso; usará una bota y será reevaluado en 3 semanas

Todavía no hay un plazo estimado para el regreso de Lindor, pero el cinco veces All-Star puertorriqueño usará una bota protectora en la parte inferior de la pierna izquierda durante la próxima semana. Se someterá nuevamente a estudios de imagen dentro de tres semanas y luego será reevaluado.

Lindor fue colocado el jueves en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla izquierda, y el mánager Carlos Mendoza se limitó a decir que el bateador ambidiestro “iba a estar fuera por un buen rato”.

“Todavía tenemos a mucha gente revisando esto”, comentó Mendoza antes del juego del viernes por la noche contra los Rockies de Colorado.

Lindor se lesionó al anotar desde primera base con el doble del venezolano Francisco Álvarez la noche del miércoles, en una victoria 3-2 sobre Minnesota que puso fin a la racha de 12 derrotas consecutivas de los Mets.

La lesión ocurrió apenas unas horas después de que el estelar toletero dominicano Juan Soto fuera reincorporado desde la lista de lesionados tras perderse 15 juegos por una distensión en la pantorrilla derecha que no fue tan grave como la sufrida por Lindor.

“Tenemos que ver dónde está esto en tres semanas y ver cómo va la recuperación”, señaló el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns.

El dominicano Ronny Mauricio fue llamado el jueves desde Triple-A Syracuse y fue titular como campocorto el viernes por segundo juego consecutivo.

Soto fue el bateador designado por tercer juego seguido desde su regreso, aunque inicialmente estaba previsto que jugara en el jardín izquierdo el jueves por la noche. Mendoza explicó que mantener a Soto como designado le permitió iniciar tres juegos consecutivos.

“Buscamos maneras de mantener su bate en la alineación sin ponerlo en riesgo. Si necesita un día, necesita un día. Por más que necesitemos su bate en la alineación, va a tener días (libres)”, afirmó Mendoza.

El derecho Christian Scott fue enviado de vuelta a Syracuse después de una salida descontrolada el jueves contra los Mellizos, en su primera apertura en Grandes Ligas desde que se sometió a una cirugía Tommy John en 2024. Nueva York seleccionó el contrato del relevista derecho veterano Carl Edwards Jr. desde su principal filial de ligas menores.

Scott otorgó cinco bases por bolas y apenas duró una entrada y un tercio. También golpeó a un bateador con un lanzamiento y cometió un balk, pero los Mets se llevaron una victoria 10-8 pese a una confusión tardía con su bullpen.

Está previsto que el zurdo David Peterson lance la noche del miércoles contra Washington cuando le toque el siguiente turno en la rotación, aunque podría ser nuevamente en un rol de relevo largo, en lugar de una apertura.

En otra actualización, Stearns describió el estado del dominicano Jorge Polanco como “semana a semana”, en lugar de “día a día”. El primera base y bateador designado está en la lista de lesionados de 10 días por una contusión en la muñeca derecha, aunque también lidia con bursitis en el talón izquierdo, algo que lo ha molestado desde muy temprano en la temporada.

Mendoza dijo que Polanco se siente mejor. Está programado para someterse a más pruebas este fin de semana.

El relevista zurdo A.J. Minter sigue encaminado a regresar a principios de mayo tras una cirugía en el dorsal ancho izquierdo que acortó su temporada 2025.

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FUENTE: AP