Meta niega acusación de sesgo anti-Lula en Brasil tras fallo del tribunal electoral

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que desea ser reelegido, participa en un acto de campaña el viernes 16 de octubre de 2026, en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil. (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

La demanda fue impulsada por la campaña de Lula, que dijo que la empresa propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp estaba utilizando algoritmos sesgados y restricciones de inteligencia artificial para favorecer a Bolsonaro. El caso en Brasil guarda similitudes con casos europeos en Rumania y Alemania, donde los tribunales intervinieron previamente para corregir desequilibrios en dichas plataformas.

Meta respondió que una serie de problemas recientes en la plataforma se debieron a fallas técnicas globales no relacionadas, medidas estrictas contra el fraude, y el cumplimiento regulatorio, más que una supresión específica. Insistió en que sus sistemas no distribuyen contenido en función de la ideología política, y subrayó que las normas se aplican por igual a todos los usuarios.

La empresa indicó que tuvo dos problemas técnicos globales previamente en octubre: uno de ellos congeló los conteos de visualizaciones en Instagram Reels en más de 100 países mientras que la distribución de contenido se mantuvo normal, y otra interrumpió brevemente durante un día la creación de anuncios a partir de publicaciones existentes de Instagram en una de sus herramientas.

Al abordar las preocupaciones de la campaña de Lula sobre Meta AI, la compañía explicó que una laguna técnica —relacionada con el uso de nombres de pila genéricos, combinados con cifras electorales— impidió brevemente que algunos usuarios generaran imágenes del presidente, mientras que, durante un día más, sí permitió hacerlo en el caso de Flávio Bolsonaro.

Sin embargo, Meta no abordó por qué los canales de Bolsonaro en Instagram y WhatsApp recibieron recomendaciones algorítmicas, una práctica que el tribunal electoral de Brasil declaró ilegal.

“Los votantes brasileños merecen hechos, no una narrativa política construida con la combinación de problemas técnicos no relacionados. Meta seguirá haciendo cumplir sus normas, acatará la legislación electoral brasileña, corregirá los errores cuando ocurran, y garantizará condiciones equitativas para todos los que usan nuestros servicios”, declaró la compañía.

“Meta aplica las mismas normas a todos los candidatos, partidos y puntos de vista políticos en Brasil, tal como lo hace en elecciones en todo el mundo. No suprimimos contenido para perjudicar a ninguna parte, ni otorgamos trato preferencial a ninguna parte. Cada uno de los incidentes citados por la campaña de Lula tiene una explicación directa y documentada, según se describió arriba. Ninguno de ellos refleja sesgo político”, añadió.

Más temprano el viernes, el diario Folha de S. Paulo informó —citando comunicaciones internas filtradas— que empleados de Meta reconocieron que las cuentas de la campaña del mandatario en funciones sí fueron restringidas para impedirles impulsar ciertas publicaciones, pero ello se debió a fallas técnicas y limitaciones algorítmicas, aunque ingenieros de la empresa insistieron en que los problemas provinieron de fallos del sistema y errores automatizados.

El gobierno de Lula ha intentado regular a las grandes tecnológicas

Desde que asumió el cargo en 2023, Lula ha promulgado protecciones en línea para mujeres y menores, emitido decretos sobre la responsabilidad de las plataformas, y colaborado con el Supremo Tribunal Federal para responsabilizar a las empresas por contenido ilegal y desinformación. Desde el año pasado, plataformas como Google, Meta y TikTok tienen que monitorear y retirar discursos de odio, racismo e incitación a la violencia en Brasil.

Esa postura ha enturbiado las relaciones con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, y ha suscitado críticas de quienes temen que pueda amenazar la libertad de expresión. Meta señaló en el comunicado que seguirá defendiéndose ante la demanda.

Las acusaciones en Brasil se alinean con precedentes internacionales relativos a las plataformas tecnológicas y elecciones. En 2019, antes de los comicios al Parlamento Europeo, el Tribunal Constitucional de Alemania emitió un fallo histórico contra la censura por parte de las plataformas, al obligar a Facebook a restablecer la página bloqueada de un partido político, estableciendo que los gigantes tecnológicos deben respetar los principios constitucionales de igualdad política.

Cinco años después, Rumania enfrentó una manipulación algorítmica encubierta durante sus elecciones presidenciales de 2024, que fueron anuladas debido a una amplificación oculta en TikTok y redes de bots que favorecían al candidato prorruso Călin Georgescu. Posteriormente, Rumania promulgó legislación de emergencia que exige códigos de rastreo obligatorios en toda la mensajería política en redes sociales, lo que supone un cambio de paradigma hacia la transparencia estructural.

Un estudio halló que Meta permitió cientos de anuncios políticos irregulares

Sumándose a las dificultades que enfrenta Meta en Brasil, un estudio publicado esta semana por un grupo de investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro reveló que la plataforma permitió al menos 1.613 anuncios políticos irregulares —que totalizaron 171 millones de visualizaciones y generaron aproximadamente 2 millones de reales (400.000 dólares) en ingresos entre julio y septiembre—, financiados principalmente desde Estados Unidos.

“En Brasil está prohibido que cualquier entidad distinta de un partido político, un candidato o una coalición compre publicidad electoral. Ninguna empresa debería poder comprar anuncios en Meta, ya sea desde Brasil o desde el extranjero, para promover una campaña electoral", expresó Marie Santini, profesora de comunicación que participó en el estudio. "No es la primera vez que Meta es negligente con la ley electoral, ni es el primer país. Es un comportamiento sistemático de la empresa”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP