Meta limita uso de nueva herramienta de IA que accedía a imágenes públicas de Instagram

El logo de Meta en una pantalla en la conferencia de desarrolladores LlamaCon 2025, el 29 de abril de 2025, en Menlo Park, California. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) AP

La decisión se tomó el viernes, menos de una semana después de que la compañía matriz de Instagram y Facebook lanzó Muse Image, su primer modelo de generación de imágenes disponible a través del asistente de inteligencia artificial de la compañía, Meta AI.

“Nuestra intención era ofrecer una herramienta creativa útil y darle a las personas control sobre si su contenido público podía ser referenciado de esta manera", indicó la empresa en un comunicado. "Hemos escuchado los comentarios de que esta función no dio en el blanco, por lo que ya no está disponible”.

Al igual que otras aplicaciones de IA con capacidades de generación de imágenes, Muse Image crea imágenes a partir de las sugerencias de usuarios. Pero también hacía que, en automático, las fotos publicadas en todas las cuentas públicas de Instagram pudieran ser utilizadas por la herramienta de IA como referencia al momento de crear nuevas imágenes.

Eso desató una avalancha de publicaciones en redes sociales que señalaron preocupaciones de privacidad y daban indicaciones a los usuarios de Instagram para activar una opción que restringía el acceso de Muse Image a sus cuentas.

Hollywood tampoco tardó en expresar sus inquietudes sobre la función de generación de imágenes.

El sindicato Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artist hizo un llamado a sus miembros para cambiar la configuración de su cuenta de Instagram para proteger su imagen.

En un comunicado en la red social X, SAG-AFTRA aplaudió la decisión de Meta de desactivar la función.

“Ante los bien conocidos riesgos de las réplicas digitales no consentidas, una función que fomentaba ese comportamiento es imprudente", señaló el sindicato. "Agradecemos que se haya discontinuado. Es lo correcto”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP