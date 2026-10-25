Messi, Yamal, Mbappé y Kane van por el Balón de Oro. Lo que hay que saber

Lionel Messi saluda durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, Oviedo, España, el viernes 23 de octubre de 2026. (AP Foto/Miguel Oses) AP

Messi, por supuesto, sigue en la pelea por el máximo premio individual del fútbol a los 39 años tras sus actuaciones sobresalientes en el Mundial. Y aunque da la sensación de que este es el inicio de la era Yamal-Mbappé, las descomunales hazañas goleadoras de Harry Kane aún podrían aplazar esa rivalidad un año más.

El premio femenino que Aitana Bonmatí, la estrella del Barcelona y la selección de España, acaparó durante los últimos tres años, irá a otra jugadora en esta ocasión. Bonmatí no figuró en la lista de candidatas tras sufrir una fractura en la pierna en diciembre.

La dos veces ganadora Alexia Putellas es la favorita para levantar el trofeo por tercera vez.

Esto es lo que hay que saber sobre el Balón de Oro.

La ceremonia se celebrará en el Palladium de Londres el lunes 26 de octubre, a las 20.00 GMT.

De la lista corta de 30 hombres para el premio masculino, cuatro nombres han dominado la conversación.

Yamal, Mbappé, Kane y Messi son los favoritos para levantar el premio que el año pasado ganó Ousmane Dembélé.

Yamal fue elegido como el mejor jugador joven durante los últimos dos años y, tras ayudar a España a conquistar el Mundial y al Barcelona a consagrarse en La Liga, parece bien posicionado para ganar su primer Balón de Oro.

Durante mucho tiempo se esperaba que Mbappé fuera confirmado como el mejor jugador del mundo a estas alturas, después de haber ganado el Mundial de 2018 a los 19 años. Pero, si acaso, ha ido bajando en el ranking del Balón de Oro, al terminar séptimo el año pasado.

Tuvo una temporada individual sobresaliente el curso pasado, incluso se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales, pero no llevó al Real Madrid ni a Francia a conquistar títulos. Eso podría jugar en su contra.

Lo contrario ocurre con Kane, que ha estado rompiendo récords goleadores en Alemania y ganando títulos con el Bayern Múnich. También fue uno de los mejores en el Mundial, en el que Inglaterra terminó tercera.

Messi simplemente no se va

Muchos podrían haber esperado que Messi saliera de la conversación del Balón de Oro tras irse al Inter Miami de la MLS, pero el argentino, considerado ampliamente como el mejor jugador de todos los tiempos, claramente tenía otras ideas.

Inspiró a Miami a ganar su primer campeonato de la MLS la temporada pasada y luego volvió a ser el de antes para llevar a Argentina a quedarse a una victoria de repetir como campeón del mundo. Su Argentina se quedó corta en la final contra España, pero el torneo sin duda volvió a iluminarse con el brillo de Messi.

Putellas vuelve a lo más alto

Putellas es la favorita para ganar el premio femenino tras recuperar su mejor nivel para ganar la Liga de Campeones y el título español con el Barcelona antes de incorporarse a las Leonas de London City del fútbol inglés.

La estrella española, que sufrió una lesión de ligamentos y vio cómo Bonmatí la superaba como la mejor futbolista del mundo, puede confirmar su regreso a la cima del deporte levantando de nuevo el trofeo, aunque en ausencia de la lesionada Bonmatí.

Entre las principales aspirantes están Khadija Shaw, del Manchester City, y Claudia Pina, del Barcelona.

La lista incluye a Scarlett Cambreros. La delantera del América es la primera futbolista mexicana en la historia en ser nominada al Balón de Oro.

Cómo se decide el Balón de Oro

En última instancia, es una cuestión de opinión: vota un periodista de cada una de las 100 naciones mejor clasificadas por la FIFA. Los criterios incluyen el rendimiento individual y colectivo, el “carácter decisivo e impresionante” y la “clase y el juego limpio”.

Cada periodista elige 10 nombres de los 30 nominados en orden descendente, y cada posición puntúa con 15 puntos para la primera elección y uno para la décima. El jugador con el mayor número de puntos recibe el Balón de Oro.

Los desempates incluyen el número de menciones en primer lugar, luego las menciones en segundo lugar y así sucesivamente.

El arranque fulgurante de Kane no lo ayudará

Kane simplemente no puede dejar de marcar y los récords siguen cayendo.

El mes pasado se convirtió en el jugador más rápido en llegar a 100 goles en la Bundesliga, al alcanzar esa cifra en apenas 98 partidos.

Un nivel tan sobresaliente al inicio de la temporada solo ha parecido confirmar su marcha hacia el Balón de Oro. Hay un solo problema: el periodo de evaluación terminó después del Mundial. Las fechas oficiales de evaluación van del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026.

Es cierto que los números de Kane y sus títulos en ese periodo ya lo han colocado con fuerza en la pelea por levantar el premio, pero si también se hubiera incluido el inicio de esta campaña, su argumento para ser considerado el mejor jugador del mundo habría sido aún más sólido.

Más victorias

Messi tiene el récord con ocho victorias, la más reciente en 2023. Cristiano Ronaldo le sigue con cinco, la última en 2017.

Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten tienen tres cada uno.

No se trata solo del Balón de Oro

En la ceremonia también se entregan premios al mejor talento joven masculino y femenino, al portero, al entrenador, al club y al delantero.

También está el Premio Sócrates por “iniciativas solidarias y causas sociales”.

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FUENTE: AP